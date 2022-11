ELN no ve posible firma de paz antes de elecciones de 2018

Tras la reunión que sostuvieron el Secretariado de las Farc y el Comando Central del ELN, ambas guerrillas coincidieron en una solución negociada del conflicto para participar en política; sin embargo, Nicolás Bautista, alias ‘Gabino’, máximo líder del ELN, respondió que es incierto que el proceso de paz en Quito se firme ante de las elecciones de 2018 y que todo tiene su tiempo.



"No creemos, no está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos, que se pudiera avanzar tan rápido como todos quisiéramos o antes de las elecciones como es su pregunta, esto es un proceso", sostuvo ‘Gabino’.



Sobre la implementación de los acuerdos de La Habana el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, insistió que la adecuación de las zonas veredales sigue siendo uno de los mayores problemas en la implementación, así como la lucha contra el paramilitarismo.



Frente a la entrega de caletas, Timochenco dijo que ya se le entregó información de 900 a la ONU pero que el organismo no ha podido sacarla por falta de logística.



Para finalizar, ambas guerrillas calificaron de “muy positiva” la reunión que sostuvieron en La Habana y coincidieron en una solución negociada del conflicto para participar en política sin arma.