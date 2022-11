ELN propone a FF.MM. “acuerdos básicos de no agresión”

En un documento publicado en la página del ELN, esta guerrilla invita a los integrantes de las Fuerzas Militares, especialmente a los de orden público, a que cuando terminen su servicio pueden unirse a sus filas, según el ELN, porque saben que no son enemigos si no que están siguiendo órdenes.

Señala, además, que el número de expolicías, exmilitares y otros funcionarios de las Fuerzas Militares que hacen parte de sus filas en importante.

El documento invita a las Fuerzas Militares a llegar a unos acuerdos con el fin de no afectar a la población, como por ejemplo "no reprimir, ni torturar a los pobladores para conseguir información sobre la insurgencia, no acampar en lugares probados, no restringir a la, población ale nietos ni medicamentos.

Finalmente, afirma que "si un batallón o base militar de alta montaña acuerda con nuestras fuerzas un área determinada alrededor de la cual pueda moverse, podemos comprometernos a que no haya confrontación armada”.