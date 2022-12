ELN y Los Pelusos están tras los enfrentamientos en Norte de Santander: Policía

El general José Ángel Mendoza, director de Antinarcóticos, confirmó en BLU Radio que la guerrilla del ELN y la banda criminal de Los Pelusos están tras los enfrentamientos que se generaron cuando la Policía llegó a la zona a hacer labores de erradicación de cultivos ilícitos.



El general explicó que, dentro del plan de erradicación de cultivos ilícitos de forma voluntaria y forzosa, las autoridades ingresaron hace aproximadamente una semana a la zona del Catatumbo para continuar con la labor “cuando se dieron estos enfrentamientos”.



Aunque la comunidad también ha protestado, las autoridades aseguran que los delincuentes se están camuflando entre ellos para generar conflictos.



"No desconocemos que allí mezclado con las comunidades están los delincuentes narcotraficantes que les interesa que las matas no se arranquen para seguir procesando coca. Este es el motivo de la inseguridad en algunas zonas de Norte de Santander", afirmó.



Mendoza dijo que es lamentable que en aquellas regiones “donde más se invoca la lucha contra el narcotráfico, se obstaculice la labor de la Fuerza Pública y al mismo tiempo no definan su vinculación a los convenios de sustitución voluntaria”.

Son 32 mil las hectáreas que ya se han erradicado en el país y, sumado a esto, 49 mil integrantes de grupos narcotraficantes han sido capturados este año.

