Embajador nominado de EE.UU.: destitución de Petro puede afectar proceso de paz

Kevin Whitaker, embajador nominado de Estados Unidos para Colombia, habló en el comité de relaciones exteriores del Senado sobre la destitución del alcalde de Bogotá a manos de la Procuraduría.

Whitaker aseveró que si se concluye que la destitución de Gustavo Petro cierra los espacios políticos no sería una buena señal para el proceso de paz. “Colombia está involucrada ahora en un proceso de paz que contempla la participación política amplia para asegurar que todas las voces sean oídas y si se concluye que este tipo de espacios no existen no sería una buena señal”, aseguró a Blu Radio.

Whitaker debería ser confirmado como embajador de Estados Unidos en Colombia en la plenaria del Senado la próxima semana.