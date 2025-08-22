Emilio Archila: "No son disidentes de nada, son unos hampones traquetos"

Un camión bomba, drones y fusiles: Colombia vivió el jueves una sangrienta jornada con dos ataques que dejaron 18 muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década.

Hacia las 3:00 de la tarde, un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali, la tercera ciudad más poblada del país. El ataque contra una escuela militar de aviación dejó seis muertos y más de 60 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

Emilio José Archila, abogado y profesor universitario y quien fue consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Proceso de Paz con las Farc en el 2018, habló sobre ls hechos que hoy enlutan a Colombia y los errores, que de acuerdo a su experiencia, se han cometido en medio de la implementación del acuerdo.

Archila criticó fuertemente la actual estrategia de paz del gobierno de Gustavo Petro, argumentando que no se ha aprovechado la oportunidad generada por los acuerdos de paz y que se ha debilitado la institucionalidad.

Defendió su gestión con cifras y resultados, especialmente en la protección de excombatientes y la implementación de programas rurales, mientras refuta las acusaciones de falta de voluntad política durante el gobierno de Duque. Archila enfatiza que los grupos armados actuales son criminales, no disidentes políticos, y que negociar con ellos sin fortalecer las fuerzas armadas es un error. A pesar de los desafíos, reitera su fe en los acuerdos de paz como una hoja de ruta vital para el desarrollo y la superación de la violencia en Colombia.

De acuerdo con Archila, uno de los mayores errores está en "No haber aprovechado la oportunidad que se abrió con la implementación de los acuerdos". Y lanzó fuertes críticas contra los terroristas, de quienes aseguró: "No son disidentes de nada, son unos hampones traquetos".

Y finalizó: "Estamos completamente a tiempo para que el presidente Petro recapacite, para que fortalezca nuevamente las fuerzas armadas, pero principalmente para que vuelva a la institucionalidad que dejamos de la implementación, que le suba el perfil y que retome la implementación como la dejamos".



Disidentes

El gobierno responsabilizó del atentado a la mayor disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias 'Iván Mordisco'. Más temprano, en el noroeste del país, otra facción rebelde al mando de alias Calarcá arremetió contra un escuadrón de la policía que trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

Armados con fusiles y un dron, derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó 12 policías muertos.

La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales. El 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza.

Las dos disidencias implicadas, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de las Farc.

