Fuerza Aeroespacial Colombiana se pronuncia por atentado al frente de base aérea en Cali

En la tarde de este jueves, 21 de agosto, un atentado con explosivos sacudió a Cali, dejando un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos 14 heridas, según confirmó el presidente Gustavo Petro.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, donde, de acuerdo con testigos, se escucharon dos fuertes detonaciones antes de las 3:00 de la tarde. Tras las explosiones, varios heridos quedaron tendidos en el suelo y se registraron graves daños en la zona.

“Fueron dos bombas, la primera sonó durísima, hay muchos heridos, yo estaba en la EPS y salí a ver mi taxi, y si no también me coge a mí”, relató un ciudadano que presenció el atentado.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se pronunció a través de sus redes sociales para condenar el hecho, el cual calificó como un atentado terrorista.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la base aérea ‘Marco Fidel Suárez’, en Cali. Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, señaló la institución en su cuenta de X.

#ComunicaciónOficial | La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea “Marco Fidel Suárez”, en Cali. pic.twitter.com/J3oteNaWf9 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) August 21, 2025

Las autoridades de Cali anunciaron una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del ataque.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, manifestó su rechazo al atentado y aseguró que se tomarán medidas inmediatas de seguridad: “No nos vamos a doblegar ante los terroristas. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de 4 toneladas desde hoy, a las 7:00 p.m., hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes”.