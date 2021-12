Emotivo reencuentro: hermanos se conocieron después de 80 años

Dioselina Torres Borda, de 88 años de edad, quien por decisión de sus padres quedó en las manos de una señora cuando tan solo tenía 7 años de edad, y su hermano Secundino Torres Borda, de 84 años, nació luego de que sus padres entregaran a su hermana. Por esto nunca se habían conocido.

"Me siento muy feliz, porque no me quería morir sin conocer a alguien de mi familia, un primo, un hermano alguien", dijo Dioselina Torres Borda.

Los familiares de ambos hermanos, en el año 2015, emprendieron una búsqueda por redes sociales con el objetivo de encontrar a sus familiares y el pasado lunes lograron el encuentro.

"Gracias a Dios por darme este regalo de Navidad , él de conocer a mi hermana y estar con ella este fin de año", apuntó Secundino Torres Borda.

Este fin de año pasarán por primera vez los dos y podrán contarse todas esas historias que no pudieron compartir.

Los dos abuelos quieren encontrar con más familiares.

