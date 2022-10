Empleados por prestación de servicios podrían pagar seguridad social a mes vencido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor una demanda de Angelica Lozano que ordena al Gobierno a exigir que los contratistas de los trabajadores por prestación de servicios les descuenten seguridad social a mes vencido y no anticipadamente como funciona hoy.



“En la actualidad hay miles de colombianos que trabajan por prestación de servicios que deben endeudarse para pagar salud y pensión, antes de recibir sus honorarios, pero por esta demanda el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente de la República cumplir la ley que fija un nuevo procedimiento para la cotización social de trabajadores independientes”.



Según la congresista, el propio Estado está incumpliendo con la ley, ya que desde el 2015 se ordenó que los contratantes deberían retener directamente los pagos a salud y pensión de sus contratistas cuando hagan los pagos pertinentes. (artículo 135 de la ley 1753).

El Gobierno tiene 3 días para impugnar la decisión, sin embargo, la representante pidió al presidente que cumpla con su propio plan de desarrollo y no apele la decisión.



“A los contratistas el Estado les ha dado la espalda, no hace nada para defender sus derechos. Los contratistas cumplen horarios inhumanos, no tienen derecho a vacaciones, cesantías o primas, y además este alivio que los Congresistas aprobamos en el 2015 no se ha podido materializar por la negligencia del Gobierno”, dijo la congresista.