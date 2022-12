Empresarios piden “lógica y racionalidad” en medidas para cuarentenas en Medellín

Un tota de 29 gremios económicos y 5 cámaras de comercio de Antioquia, agremiadas en el Comité Intergremial de Antioquia, se pronunciaron sobre la decisión de declarar cuarentena estricta en el Valle de Aburrá durante el puente festivo en curso.

A través de una carta, los gremios aseguraron que no comparten la decisión de una cuarentena estricta porque “se compara el sector formal empresarial con la informalidad y los que practican la indisciplina social que si pone en riesgo a toda la sociedad”.

Los gremios aseguran que “el crecimiento de los contagios de coronavirus no obedece a la reactivación gradual y segura de los diferentes sectores económicos comprometidos con la implementación de protocolos de bioseguridad sino a la indisciplina social”.

Apelando a recomendaciones de expertos mundiales sobre cuarentenas sectorizadas y no completas, el Comité Intergremial de Antioquia lamenta que “no se tenga en cuenta estudios y estadísticas públicas que indican que sectores a los que se ordenó su cierre y parálisis no son fuente de infección ni contagio”.

“Solicitamos respetuosamente más lógica y racionalidad en las decisiones de las autoridades de la región para los próximos fines de semana esperando que existan medidas diferentes para los responsables sociales”, agregó.

Finalmente, Intergremial aseguró que equiparar a los informales con los formales y cerrar ambas economías es “desalentador y desmoralizante”.