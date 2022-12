Empresarios piden 'Pacto por Colombia' y ofrecen ayuda para destrabar acuerdo

Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito, se refirió a la carta enviada por un gran grupo de empresarios y en la que solicitaban al Gobierno, a los opositores y a las Farc, aunar esfuerzos para poder sacar adelante el proceso de paz que fue derrotado el pasado 2 de octubre.



“Lo primero es que hay muy buena fe y un ánimo de construcción del Gobierno y del expresidente Uribe; lo segundo es que todas esas cosas serán dialogadas probablemente para llegar a un consenso por parte de los representantes que han sido nombrados a cada lado”, dijo Giraldo.



“Es positivo para tratar de delimitar cuáles son los puntos en los que hay diferencias, lo que querría decir que en el resto de los puntos no hay diferencia y por lo tanto no reabrir los otros puntos donde hay acuerdos y que han tenido una discusión larga y compleja”, agregó.



El empresario destacó la posición de los empresarios y aseguró que “es un mensaje positivo para el país” que ha interpretado “ese clamor general de paz y para que hayan unos acuerdo en el país”.



Sobre los resultados del plebiscito, dijo que hay que resaltar cómo e fortaleció la democracias luego de la jornada electoral del 2 de octubre y aseguró que hay que aprovechar este momento para lograr un gran consenso nacional.



“Es un gran activo, a los pocos minutos todas las partes manifestaron su deseo de buscar acuerdo y reiteraron que todos están por la paz, de bajar esa bandera de la guerra, de evitar nuevas víctimas y de tener impactos muy positivos para el crecimiento del país fortalecimiento de la empresa”, señaló.



“Debe imperar la razón, el interés nacional, un trabajo responsable para llegar rápidamente a unos acuerdos y un llamado a las personas que están sentadas y a las Farc para que haya generosidad para responder a este clamor nacional”, indicó.



Este es el documento:





Propuesta de un Pacto Por Colombia que hacen los empresarios del país





Los abajo firmantes, empresarios colombianos, se permiten informar lo siguiente:



1. Nos hacemos parte del anhelo de paz que ha sido expresado por el pueblo colombiano y vemos con gran esperanza la voluntad que han demostrado todas las partes por lograr un acuerdo con amplio apoyo nacional que materialice dicho anhelo.



2. Reconocemos positivamente los encuentros que se han producido entre los representantes del Sí y del No, al igual que la voluntad expresada por las partes de adelantar un trabajo conjunto en la búsqueda de una Paz incluyente, estable y duradera. Se trata sin duda de un acto constructivo y responsable que debe ser exaltado y acompañado por toda la sociedad.



3. Entendemos que después de un doloroso y dilatado conflicto armado, el país se encuentra en un momento único en su historia, el cual debe ser aprovechado por la sociedad para concretar un acuerdo de paz en forma expedita. Es responsabilidad de esta generación hacer todos los esfuerzos en este sentido.



4. Hacemos un llamado a los representantes del Si, a los representantes del No y a los representantes de las FARC para que impere la razón, el interés nacional, el trabajo responsable y comprometido, deponiendo intereses particulares, dedicando sus máximos esfuerzos a la búsqueda pronta y decidida de un acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un Gran Pacto Nacional que conduzca a la unidad de la Nación.



5. Ofrecemos nuestro concurso para facilitar, promover y concretar estos necesarios acuerdos, que hoy son un clamor nacional.



