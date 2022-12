En Campo Verde no se evidenció presencia de indígenas: MinInterior

En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que en el sector de Campo Verde no se encontró presencia de indígenas, que fue una de las razones por las que el Consejo de Estado determinó que no se debe construir en el sector.



“La dirección de consulta previa, acudiendo a los criterios citados en la Directiva Presidencial 10 de 2013, expidió con anterioridad la certificación de no presencia de comunidades étnicas dentro del polígono que corresponde al área del proyecto Plan Parcial Campo Verde, ya que después de adelantada visita de verificación en campo, no se evidenció presencia de comunidades étnicas representada en asentamientos de población o predios de índole colectivo” , dice la comunicación.



La decisión la tomó el Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Rocío Araujo quien ordenó suspender la construcción de las viviendas en Campo Verde por lo que ahora el Ministerio del Interior deberá verificar la presencia de comunidades indígenas.



Para ellos, el Ministerio tendrá 48 horas para continuar con el proceso de consulta previa, en el cual deberán participar la Alcaldía Mayor de Bogotá, Metrovivienda y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.



Este es el texto del comunicado:



Con el fin de dar claridad a la notificación efectuada a esta Dirección por parte del Consejo de Estado con relación al desarrollo del proyecto Plan Parcial “Campo Verde” manifestamos a la opinión pública lo siguiente:



2. El día 4 de agosto de 2016 la Sala Plena del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante sentencia con número de radicado 25000234100020150087301 ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en un término máximo de 8 días de la notificación; verificar con visita en campo la presencia o no de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en el área de influencia del proyecto Plan Parcial “Campo Verde”; ordenando igualmente al ejecutor del proyecto suspender de forma inmediata y transitoria cualquier actividad que se desarrolle en los predios que componen el proyecto.



3. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior realizará todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado, dentro de los términos y condiciones presentados en la Sentencia.