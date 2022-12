“En carros viejos no me monto”: alcalde de La Calera se quedó sin camioneta nueva

El alcalde de La Calera, Carlos Cenén Escobar, tuvo que dar marcha atrás en la decisión de comprar camioneta de 250 millones de pesos la cual contó con el apoyo del Concejo del municipio.

La posibilidad de adquirir el vehículo, en plena pandemia, generó una amplia polémica entre los pobladores de La Calera. Por si fuera poco, la administración municipal ya cuenta con seis vehículos.

“Mi primer proyecto será que el alcalde tenga un carro nuevo. No, en esos carros viejos no me monto”, declaró el funcionario el día de su posesión.

La iniciativa del mandatario fue respaldada por nueve cabildantes.

“Estamos cortos de dinero, pero si el señor alcalde ve que es una prioridad y si la necesita (…) yo creo que es que se necesita”, dijo el concejal Rodrigo Novoa durante la discusión del proyecto en una sesión antes de la pandemia.

Esta semana, el concejal Ricardo García le pidió al alcalde que recapacitara y que en vez de pedir una camioneta se centrara en las prioridades del municipio, como por ejemplo una unidad móvil de salud, la apertura de la clínica e inversión en vías terciarias.

“¿Una camioneta Prado 2012 es vieja, una Fortuner 2009, dos Ford Rangers 2017 lo son?”, cuestionó el cabildante.

Sin embargo, el mandatario se resistió no sin antes asegurar que no le tenía miedo a los entes de control.

“No soy de temor ante los entes de control. Eso a mí no me asusta. Si a usted le gusta andar en un carro a su estilo, yo ando en el carro a mi estilo. Yo tengo una familia y no voy a andar en cualquier carro que usted me haga recomendación”, declaró Carlos Cenén Escobar.

En entrevista con Noticias Caracol, el mandatario dio marcha atrás de su decisión pese a su actitud desafiante ante los concejales que lo cuestionaron.

“Hemos hecho mucha gestión, es otra de las falsas alarmas de las redes sociales”, dijo.

“Con mucha responsabilidad entendemos la dinámica que hoy está viviendo el país y nuestro municipio. A la fecha de hoy no se ha comprado ningún vehículo”, agregó.

Vea este informe de Noticias Caracol:

