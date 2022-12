En circunscripciones especiales solo podrán inscribirse víctimas: MinInterior

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, en entrevista con BLU Radio, reveló que en la ponencia sobre las 16 circunscripciones especiales de paz, acordadas en La Habana, se incluyó una modificación que establece que solo podrán inscribirse las víctimas del conflicto.



“Ayer se radicó la ponencia, que trae una modificación bien importante: en esas 16 nuevas circunscripciones solo podrán inscribirse como candidatos aquellas personas que acrediten su condición como víctimas del conflicto armado”, precisó.



El ministro manifestó que esa modificación se incluyó para recoger el clamor de muchos colombianos y congresistas.



De otro lado, el ministro dijo que por cuenta de las dificultades que atraviesa el trámite de la Reforma Política, algunas disposiciones de la misma no se podrían aplicar en las próximas elecciones.



“Me parece que lo que está en riesgo es que algunas disposiciones de la reforma política difícilmente se podrán aplicar en el debate electoral en 2018. Las inscripciones para los candidatos al Congreso empiezan el 11 de noviembre. Si está reforma no estará aprobada para esta fecha, no podrá aplicarse el próximo año”, agregó.



Rivera insistió en que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, realiza “maniobras dilatorias” para demorar el trámite de la iniciativa.



“Desafortunadamente, el presidente de la corporación tiene la sartén por el mango porque autónomamente es quien administra el debate”, dijo.



Mientras tanto, el precandidato liberal, Juan Fernando Cristo, manifestó que es necesaria una Constituyente dado que, ante la resistencia de algunos congresistas y partidos, la reforma está “moribunda”.



“A la reforma la descuartizaron y, aunque quedan unos elementos importantes, lamentablemente el paso por el Congreso no ha sido afortunado”, puntualizó.



