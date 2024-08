En Colombia más del 90 % de niños con autismo no logran ingresar a instituciones públicas

Padres de familia aseguran que los docentes no están capacitados para atender las necesidades de aprendizaje que requieren los niños con autismo y se enfrentan a tener que ser excluidos o, en el peor de los casos, ni siquiera ser aceptados en los colegios.

Blu Radio conoció la historia de Vanessa Bulla, fundadora de lscolombiana, un proyecto que busca eliminar las barreras que hay en la comunicación con las personas con discapacidad, que además es madre de una niña con autismo.

“A mi hija no la dejaron ingresar al aula un tiempo, solo le dejaban material para trabajar en la casa porque necesitaba un acompañante, en su momento no tenía el dinero para pagar esa acompañante y la solución era que yo fuera con ella, pero si yo iba me quedaba sin trabajo y sin trabajo, pues no los podría mantener”, Señaló Bulla.

Según datos conocidos por Blu Radio, el 92 % de ellos no son aceptados en colegios y la gran mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2. Blu Radio habló con la directora de fundación Ángeles Funan, Olga Lucia Mora, quien también es trabajadora social.

Publicidad

“La mayoría de los niños autistas no están escolarizados porque no los aceptan en ningún colegio distrital y los privados son muy costosos. Los niños de estratos 0, 1 y 2, no tienen derecho a estas instituciones, o solo los reciben si van con un acompañante y solo están ahí por una hora o dos. Hay mucha discriminación”, dijo Mora.

Por esto, desde el Congreso de la República, se presentó un proyecto de ley que busca garantizar la atención integral de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y trastornos del neurodesarrollo en Colombia. Este tuvo la participación de madres cabeza de familia, cuyos hijos han sido rechazados y discriminados en colegios públicos de Bogotá debido a la falta de capacidad para atender a niños con este trastorno. Con sus testimonios se logró poner rostro a la necesidad de una atención integral y adecuada para estas personas. Este será radicado por la representante a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez, y el Senador Germán Blanco.