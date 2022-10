En Colombia no hay inseguridad jurídica: Gobierno por liquidación de Electricaribe

A través de un comunicado la Embajada de Colombia en España aseguró que las medidas que se han tomado frente a la crisis eléctrica por la deficiencia del servicio prestado por Electricaribe y la aplicación de la Ley de insolvencia económica, no pretenden apoderarse de la operación de la compañía.

“Esta medida no puede entenderse como una expropiación. El Gobierno de Colombia no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación. La decisión se tomó porque la sociedad Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios”, dice el comunicado.

Así mismo, aclara que la falta de inversión que garantice la prestación del servicio y la actualización de la infraestructura que permita que los usuarios disfruten a plenitud de la energía, son el núcleo de las diferencias entre el Gobierno y la compañía.

“El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas”, señaló el Gobierno.

Por su parte, Luis Guillermo Vélez, representante del Gobierno en este pleito con Electricaribe, ratificó que la compañía fue intervenida debido a su insolvencia, algo que calificó de normal y apegado a las normas colombianas.

“Fue intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se trata de un proceso de insolvencia absolutamente normal, se ha iniciado un proceso de liquidación de la compañía en seguimiento de la normatividad colombiana aplicable a este tipo de casos”, dijo Vélez.

Así mismo, anunció que el Gobierno lo que busca es que se preste “un servicio adecuado, sostenible, financiable y el que la gente merece”, por lo que señaló que es necesario “un plan de inversiones muy cuantioso, hay que ponerse al día en lo que se ha dejado de invertir y programarse para una demanda que crece muy rápido”.

Este es el comunicado emitido por el Gobierno:

Comunicado de la Embajada de Colombia en España sobre el anuncio de liquidación de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P

Madrid, 16 de Marzo de 2017. Ante las informaciones derivadas de la reciente decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia de ordenar la liquidación de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe), la Embajada de Colombia en España, en nombre del gobierno nacional, informa:

El Gobierno de Colombia ha protegido y siempre protegerá la inversión privada, nacional y extranjera y seguirá acompañando a la industria que cumpla sus compromisos.

Colombia tiene la calificación de grado de inversión más alta en su historia en materia de calidad de deuda pública y clima para la inversión porque brinda garantías jurídicas, tiene reglas de juego claras y un buen ambiente para la inversión extranjera. Prueba de este ambiente es que en los últimos años se ha duplicado el número de empresas españolas que invierten en Colombia.

Con esta decisión NO está en riesgo la seguridad jurídica. Por el contrario, el Gobierno de Colombia se encuentra aplicando la ley de insolvencia económica (ley de quiebras) existente en la actualidad, un procedimiento concursal que existe en todo el mundo ante este tipo de situaciones.

Esta medida no puede entenderse como una expropiación. El Gobierno de Colombia no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación.

La decisión se tomó porque la sociedad Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios.

El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas.

Como gobierno se han intentado y buscado todos los caminos posibles para buscar una solución de la mano de Gas Natural Fenosa, compañía matriz de Electricaribe, sin lograr un compromiso para realizar las inversiones requeridas.

Desde el pasado noviembre, cuando se realizó la Intervención a la compañía, expertos del gobierno estuvieron analizando los diferentes escenarios, flujos de caja, proyecciones económicas y diferentes niveles de inversión para buscar salidas a la problemática.

Con la liquidación de Electricaribe se busca una salida al mal servicio y resolver el problema crónico a 10 millones de personas que viven en la región Caribe y a cientos de empresas que sufren el aumento de cortes y la disminución de la calidad de la energía. Nuestra prioridad son los usuarios.

Con la liquidación se permitirá pagarle a los acreedores y eventualmente a los accionistas.Finalmente, el Gobierno de Colombia nunca ha descartado la concertación conGas Natural, pero la prioridad es lograr el bienestar de los usuarios y acreedores.

