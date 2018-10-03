Publicidad

  • policía militar ejército.jpg
    Policía Militar del Ejército
    // Ejército
    Nación

    Crisis humanitaria en el sur de Bolívar es crítica: "autoridades no han podido liberar las vías"

    Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana al identificar el riesgo que corren comunidades enteras, especialmente en los corregimientos de La Mariposa, San Lucas, Canelos, Villaflor, Fátima y Buenavista

  • 316805_Foto: Balabolka
    Foto: Balabolka
    Tecnología

    Inclusión tecnológica: Balabolka, el programa que convierte el texto en voz

    El programa cuenta con variedad de voces en diferentes idiomas.

  • 306719_Foto: Espectador
    Foto: Espectador
    Nación

    Buscan extender plazo de amnistía para que remisos normalicen su situación militar

    Mayores de 24 años podrían beneficiarse de la medida.

  • 232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
    Nación

    General (r) Miguel Maza Márquez pide cupo en la JEP

    Maza Marquéz busca argumentos para sustentar por qué su caso tendría relación directa con el conflicto armado del país.

  • 242773_BLU Radio. Trabajadores de Electricaribe - Foto: Twitter @ElectricaribeSA
    BLU Radio. Trabajadores de Electricaribe - Foto: Twitter @ElectricaribeSA
    Nación

    En Colombia no hay inseguridad jurídica: Gobierno por liquidación de Electricaribe

    La embajada de Colombia en España señaló que en el país “siempre se ha protegido y siempre protegerá la inversión privada, nacional y extranjera”.

  • 49534_Foto de referencia: AFP
    Foto de referencia: AFP
    Bogotá

    Más de 300 sancionados por colarse en TM en primeras horas del Código de Policía

    La Policía Metropolitana de Bogotá inició las sanciones pedagógicas debido a la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía.

  • 24594_Foto suministrada
    Foto suministrada
    Sociedad

    Avanzan operativos para capturar a 10 personas vinculadas con ‘Pedro Orejas’

    Las autoridades en Boyacá confirmaron los operativos que se adelantan para dar captura a al menos 10 personas vinculadas con el Zar de las esmeraldas ‘Pedro Orejas’.