Blu Radio voces y sonidos
voces y sonidos
-
Crisis humanitaria en el sur de Bolívar es crítica: "autoridades no han podido liberar las vías"
Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana al identificar el riesgo que corren comunidades enteras, especialmente en los corregimientos de La Mariposa, San Lucas, Canelos, Villaflor, Fátima y Buenavista
-
Inclusión tecnológica: Balabolka, el programa que convierte el texto en voz
El programa cuenta con variedad de voces en diferentes idiomas.
-
Buscan extender plazo de amnistía para que remisos normalicen su situación militar
Mayores de 24 años podrían beneficiarse de la medida.
-
General (r) Miguel Maza Márquez pide cupo en la JEP
Maza Marquéz busca argumentos para sustentar por qué su caso tendría relación directa con el conflicto armado del país.
-
En Colombia no hay inseguridad jurídica: Gobierno por liquidación de Electricaribe
La embajada de Colombia en España señaló que en el país “siempre se ha protegido y siempre protegerá la inversión privada, nacional y extranjera”.
-
Más de 300 sancionados por colarse en TM en primeras horas del Código de Policía
La Policía Metropolitana de Bogotá inició las sanciones pedagógicas debido a la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía.
-
Avanzan operativos para capturar a 10 personas vinculadas con ‘Pedro Orejas’
Las autoridades en Boyacá confirmaron los operativos que se adelantan para dar captura a al menos 10 personas vinculadas con el Zar de las esmeraldas ‘Pedro Orejas’.