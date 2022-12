Más de 300 sancionados por colarse en TM en primeras horas del Código de Policía

En el portal de El Tunal, en el sur de Bogotá, a las personas que han sido sancionadas por colarse en Transmilenio -uno de los delitos contemplados en el Código- las han llevado a una carpa en donde se registran, les dan un curso y los devuelven a la entrada para que paguen el pasaje.



“Evadir el pago de la tarifa, validación o medios que utilicen los usuarios y se aclara y dice que en cualquiera de sus modalidades. Van dos personas, se supone que cada persona debe hacer el pago”, explicaron a los primeros sancionados sobre la norma en el Código de Policía.



El mayor John Freddy Gómez, comandante encargado de la Policía de Transmilenio, reiteró que las sanciones serán pedagógicas en los primeros seis meses.



“La aplicación del Código va a ser primero educativa durante los próximos seis meses, en donde estaremos dando los cursos pedagógicos a través de la imposición de este curso educativo. Se llevará a una base de datos donde la persona queda registrada pero no le va a generar multa sino hasta después de 6 meses que pase el periodo pedagógico”, explicó el general.



Hasta las 8:00 de la mañana de este lunes ya se tenía el registro de al menos 140 personas sancionadas por colarse en Transmilenio en el Portal El Tunal.



Cabe recordar que dentro de seis meses la multa económica será de 198.000 pesos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-Los magistrados de Medellín temen a que con el código de policía que entra en vigencia hoy, aumenten las tutelas y se congestionen los estrados judiciales.



-Avanza la movilización de los guerrilleros de las Farc hacia las zonas veredales para su desarme… A pesar de las denuncias sobre presencia de supuestos paramilitares en el Putumayo, las caravanas de miembros de las Farc no han detenido su marcha.



-Iván Márquez reconoció los problemas de logística en sus visitas a las zonas veredales de Caquetá, pero precisó que serán superados y habrá movilización.



-Este año han sido asesinados 4 líderes defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y activistas ambientales en el departamento de Antioquia, y 11 más resultaron heridos.

-Organismos de socorro se desplazan hacia la zona rural del municipio de Simacota en Santander donde esta mañana se registró un fuerte sismo. Hasta el momento no hay reporte de daños.



-Alcaldes de las ciudades capitales del país le pedirán hoy al Gobierno Nacional acciones contundentes contra el microtráfico.



-Se vuelve a reunir la Corte Constitucional para definir si acaba o no definitivamente con las corridas de toros en el país.



-Naciones Unidas tildó de ilegal y malvada la medida del presidente Donald Trump que prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países musulmanes. También hubo pronunciamiento de la Comisión Europea.



-Poco a poco aumenta el rechazo dentro del propio Partido Republicano por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe la entrada a personas provenientes de siete países de mayoría musulmana.



-Al peor nivel en dos décadas cayó el comercio entre Estados Unidos y Venezuela. Solo en el último año el desplome fue superior al 30 %.



-El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, suspendió temporalmente su polémica guerra contra las drogas para centrarse en eliminar la corrupción policial tras el asesinato de un surcoreano en el cuartel general de la Policía Nacional.