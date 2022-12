En este momento diría no absoluto al fracking: Juan Manuel Santos

A pocos días de realizarse la conciliación del proyecto de regalías en el Congreso entre Senado y Cámara de Representantes; el expresidente de la República Juan Manuel Santos señaló que está en desacuerdo con el fracking.

“Yo en eso he venido también evolucionando, he venido aprendiendo. Me he vuelto mucho más ‘verde’. Creo francamente que el reto más grande que tenemos como seres humanos es detener el calentamiento global, y por eso yo en este momento diría no absoluto al fracking”, comentó el expresidente en dialogo con Daniel Samper.

Este lunes se reunirán los ponentes para definir si este proceso de extracción de petróleo queda en la ley de Regalías. El artículo 210 de esta ley si fue aprobado en Cámara de Representantes.

Por otro lado, el representante Rubén Darío Molano, expresó que dicho artículo solo aprueba la realización de proyectos piloto, pero no lo legaliza.

“No es cierto que el artículo 210 de la ley de Regalías legalizaba el fracking . Este se encuentra suspendido por el Consejo de Estado, quien, en la providencia de suspensión, aclaró que lo que se podía hacer era los proyectos pilotos de investigación integral en la fase de exploración. Por eso quienes le están diciendo a la ciudadanía que ese artículo legalizaba el fracking, le están diciendo mentiras”, dijo Molano.