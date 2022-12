En firme libertad condicional de alias ‘Don Antonio’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme la libertad condicional otorgada al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flores alias ‘Don Antonio’, que fue otorgada por el Tribunal de Barranquilla.



La determinación se tomó al rechazar la petición de las víctimas y la Fiscalía (Lea también: Alias 'Don Antonio' ratificó acusaciones contra Silvia Gette ).



Según la solicitud, alias ‘Don Antonio’ no cumple los requisitos para el beneficio teniendo en cuenta que existen indicios que habría delinquido luego de haberse desmovilizado para someterse a la ley de Justicia y Paz.



Para la Corte, las afirmaciones de la Fiscalía no son un hecho probado.