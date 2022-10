En Neiva, familiares velaron y lloraron un muerto desconocido para ellos

Medicina Legal entregó el cuerpo equivocado a una familia en Neiva y esta, días después de realizar el entierro, se enteró de que lloraron fue a un joven venezolano que murió en un accidente de tránsito y no a su familiar, Jesús Reynaldo Palomino, de 50 años

“Hoy me enteré de que la persona que habíamos enterrado no era mi hermano porque llamaron a una hija mía de la Fiscalía que por favor nos presentáramos porque debían hacer la exhumación del cuerpo, ya que, al parecer, nos habían entregado un cuerpo que no era el de mi hermano”, señaló Marisela Palomino Guarnizo.

Esta familia neivana había realizado, el pasado 22 de septiembre, las honras fúnebres sin imaginarse que en el ataúd que les fue entregado totalmente sellado se encontraba el cuerpo de un joven, de 24 años, completamente desconocido para ellos.

“Me entregaron el cuerpo totalmente sellado, no lo pudimos reconocer, yo fui, le dije que por favor me dejaran verlo y me dijeron que no, que no se podía ver porque estaba descompuesto y el ataúd me lo entregaron todo sellado con cinta y no permitieron que lo viera”, indicó la hermana de Jesús Reynaldo.

Por su parte, Udine Antonia, quien llegó a Colombia procedente de Caracas, Venezuela, para poder sepultar a su hijo, Yeison José Centeno Sanz, de 24 años, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 17 de septiembre, cuando iba a recibir el cuerpo de su ser querido, Medicina Legal se dio cuenta de que ya había sido entregado.

“Por favor, deben tener más cuidado y sobre todo respeto hacia los familiares, cómo va a ser que ya cuando nos iban a entregar el cuerpo nos dicen que se equivocaron, que el cuerpo de mi hijo ya fue entregado, eso es como una burla hacia las familias”, dijo esta madre que reclama el cuerpo de su hijo.

Esta madre venezolana hoy vive un doble drama, al dolor por la muerte de su hijo, quien falleció en un accidente de tránsito, y la pérdida del su cadáver por el error por parte de Medicina Legal.

Hasta el momento, Medicina Legal no se ha pronunciado y se espera que la Fiscalía ordene la exhumación del cuerpo que ya fue enterrado por otra familia.

