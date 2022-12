En Santa Fe cobran 'coimas' para llevar jugadores, denuncia John Valencia

Un audio, conocido en exclusiva por BLU Radio, el volante de Santa Fe Jhon Valencia, confirmó los presuntos hechos de corrupción al interior del conjunto ‘cardenal’.

Publicidad

(Escuche la discusión que se llevó a cabo en Blog Deportivo acerca de este tema)

Publicidad

En el audio, el jugador afirma que Roberto Díez, chofer personal del presidente de la institución, César Pastrana, le cobró una comisión por la traerlo al equipo.

Publicidad

“En el 2013, tenía un representante que me dice que hay la posibilidad de llegar a Santa Fe. Le dije que sí, me dio los números y pude hacer parte de la plantilla de Santa Fe. Cuando el presidente nos consigna la plata del préstamo, el representante está conmigo para darme su porcentaje y me dice que el préstamo tenía que ser dividido en tres partes. Yo le digo que por qué razón y me dice que el señor Roberto Diez gestionó para que yo llegara a Santa Fe”, dijo.

“Yo le dije que no lo iba a hacer porque en ningún momento me dijeron nada sobre eso. Le doy el préstamos, 20 millones, al señor Roberto creo le dan 10 millones”, agregó al denunciar que ni siquiera recibió un saludo de Díez.

Publicidad

Escuche también:

Publicidad