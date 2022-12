En siete trinos, Germán Vargas Lleras explica sus reclamos al Gobierno

decisiones puntuales.

En su cuenta en Twitter, Vargas Lleras escribió:

“En el Congreso de Acodal señalé que en anteproyecto de presupuesto 2014 se reducen los recursos asignados a programas de agua en casi un 800%. Ese recorte compromete todas las metas que el Gobierno se fijó en el sector. Aún es tiempo de corregir esa decisión y estoy seguro de que el presidente Juan Manuel Santos intervendrá en el tema”.

A eso agregó:

"'Tacan burro' quienes aprovechan esa sana crítica para inferir un distanciamiento de mi parte con el Presidente. Si al Ministerio de Vivienda le recortan su presupuesto el próximo año, no se construirá ningún acueducto rural. Los acueductos rurales requieren inversiones no menores a 6 billones de pesos en los próximos años. Mi reclamo radica en el hecho de que avanzar en este campo debe ser una iniciativa del Gobierno y no el resultado de exigencias de las Farc”.

El fin de semana, el exministro de Vivienda había declarado en la clausura del congreso de Acodal (ONG que promueve el desarrollo y fortalecimiento del sector de agua, saneamiento y medio ambiente) que “es increíble que las inversiones para los acueductos en el campo se hagan por acuerdos con las Farc en Cuba”

“Se los digo porque el doctor Sergio Jaramillo me pidió en varias oportunidades todo el inventario a nivel rural de lo que se debe hacer en materia de cobertura de agua potable”, había manifestado.