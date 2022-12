En Sumapaz usan caballos para atender emergencias, denuncia concejal Acosta

Transmilenio, la terminal de transportes y los principales centros comerciales no tienen ninguna de las ambulancias que deberían tener.

El cabildante lamentó que los vehículos disponibles no tengas GPS y que la Secretaría de Salud no sancione a las entidades que no están prestando el servicio, como EPS que trasladan emergencias a la línea 123.

La ciudad tiene entre su flota ambulancias con más de diez años de uso y muchas constantemente están en mantenimiento. Incluso, la Secretaría de Salud cuenta con seis caballos que son usados en brigadas en la localidad de San Juan del Sumapaz.

El concejal Julio César Acosta resaltó la importancia de un sistema de emergencias que coordine las ambulancias en todos los puntos de la ciudad. En Transmilenio, por ejemplo, la Secretaría de Salud no está capacitada para una gran emergencia, dijo el concejal.

"Transmilenio al día mueve cerca de dos millones de personas y es muy grave que no estén a su disposición vehículos de socorro; ya vimos cómo el pasado 26 de abril chocaron tres articulados que dejaron más de 80 personas heridas y no hubo el número de ambulancias necesarias para trasladar a las personas a los centros hospitalarios", añadió.

En la actualidad el Crue, que es el cerebro que maneja todo el aparato de respuesta a una emergencia que se registre, no cuenta con las herramientas necesarias para prestar un servicio de calidad y con eficiencia.

Las instalaciones no cuentan con tecnología de punta, toda la comunicación se hace por radioteléfono, las ambulancias no tienen GPS, por lo que no se puede saber con exactitud el lugar donde se encuentran y toca aplicar el principio de buena fe, advirtió el cabildante.