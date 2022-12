En términos de asistencia, ‘Bogotá es Mozart’ fue todo un éxito: Ramiro Osorio

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, habló en Blu Radio sobre el 2° Festival Internacional de Música de Bogotá, desarrollado entre el pasado 1 y 4 de abril y que este año tuvo como estandarte la música del compositor y pianista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, declarándose “emocionado por haber vendido el total de la boletería”.



“Algo que vimos en este festival es la cantidad de gente joven. Me impresionó pues en el mundo, este público se ha ido envejeciendo, no como lo que vimos en Bogotá”, señaló.



En cuanto a lo que el Teatro Mayor prepara en materia de festivales para el público local, Osorio indicó que “en mayo el teatro cumple sus primero 5 años, lo haremos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá; A final de julio haremos una versión del Lago de los cisnes como nunca la hemos visto, y al final haremos una temporada de teatro mexicano”.



“El público colombiano se está enriqueciendo en dos sentidos; en primer lugar, el público acostumbrado a estos espectáculos acudió fielmente, siendo un público riguroso y además, hay un nuevo público, uno más joven, que se interesa en asistir (a estos eventos)”, señaló.



Finalmente, Osorio indicó que “lo que más me impresionó fue la cantidad de gente que asistió a ‘Bogotá es Mozart’. Más de 50 mil personas asistieron, lo que para un festival de música en cualquier parte del mundo es una cifra bastante importante”.