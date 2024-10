En una caja de habanos: los detalles del explosivo que hirió a 'Iván Marquez' en 2022

En una reciente entrevista con el comisionado de Paz,Otty Patiño, en Mañanas Blu, el alto funcionario reveló detalles sobre el atentado que casi le costó la vida al excomandante de las FARC, ‘Iván Márquez ’ en 2022.

Márquez, quien había regresado al monte tras su participación en losacuerdos de paz de 2016 , sufrió graves heridas por un explosivo oculto en una caja de habanos.

Los detalles del atentado contra ‘Iván Márquez’

El comisionado Otty Patiño explicó que la versión oficial de Márquez sobre el atentado es que, al abrir una caja de tabacos que había recibido, esta explotó, dejándolo gravemente herido.

“Perdió un brazo, perdió un ojo, quedó medio sordo”, relató Patiño, tras añadir que el exlíder guerrillero también tiene una esquirla en la cabeza que los médicos no han podido extraer.

Publicidad

Este incidente, sucedido en Venezuela, dejó a Márquez en una situación precaria de salud y dio pie a rumores sobre su muerte, situación que aún se investiga.

A la pregunta de quién podría haber sido el responsable de enviar esa caja explosiva, Patiño comentó que "eso ni se sabe", al hacer alusión a la gran cantidad de enemigos que Márquez se ha ganado a lo largo de su vida.

Publicidad

Las implicaciones de este atentado han generado un fuerte impacto en el proceso de paz con la Segunda Marquetalia , el grupo disidente liderado por Márquez hasta ese momento.

Rumores sobre su muerte

Uno de los temas más controvertidos de la entrevista fue la posible muerte de Iván Márquez. Aunque fuentes tanto en Colombia como en Venezuela han informado sobre su deceso, Patiño subrayó que aún no existe confirmación oficial.

“Ayer al mediodía, cuando estaba almorzando, me empezaron a llamar de varias emisoras. Hasta el momento no he recibido ni negación ni confirmación de ello”, afirmó el comisionado.

A pesar de los rumores, Patiño manifestó su deseo de que la noticia no sea cierta, en parte por el papel clave de Márquez en las actuales conversaciones de paz.

Publicidad

"Es un hombre que le está apostando a hacer un proceso ágil de paz", dijo Patiño, destacando que, aunque Márquez había traicionado los acuerdos de 2016 al retomar las armas, había mostrado un renovado interés por la paz.

El rol de Márquez en los diálogos de paz

Publicidad

A pesar de su regreso a la lucha armada, Márquez continuaba desempeñando un papel importante en los diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Patiño, Márquez no estaba directamente al mando de las negociaciones, pero su liderazgo en la Segunda Marquetalia tenía un peso significativo.

“Lo deseable es que no haya cambios, pero de todas maneras, él influía sobre la negociación”, explicó Patiño.

Actualmente, ‘Walter Mendoza’ , uno de los antiguos miembros de la guerrilla, es quien lidera el equipo negociador de la Segunda Marquetalia, y hasta el momento, no se prevé un cambio en el liderazgo de las conversaciones, a menos que el grupo armado decida lo contrario.

La situación militar de la Segunda Marquetalia

Otro aspecto relevante de la entrevista fue la situación militar de la Segunda Marquetalia. Según Patiño, esta facción disidente cuenta con presencia en regiones clave de Colombia, como Nariño, Putumayo y el Cauca, entre otras.

Publicidad

Sin embargo, el comisionado no quiso especular sobre el número exacto de combatientes bajo el mando de Márquez, argumentando que "las cifras sobre activos armados siempre son imprecisas". Para el gobierno, lo más preocupante no es solo el número de combatientes, sino la influencia que estos grupos tienen sobre los territorios donde operan.