En vez de asumir defensa, Pretelt lanza acusaciones sin juicio: Jaime Granados

En relación con la denuncia hecha este viernes por el magistrado Jorge Pretelt sobre un supuesto lobby del magistrado Luis Ernesto Vargas para favorecer en una tutela a Laura Moreno, investigada por la muerte de Luis Andrés Colmenares, el abogado Jaime Granados, manifestó que es lamentable que en vez de asumir su defensa el togado lance manifestaciones sin juicio.



"La opinión pública debe saber que ha hecho carrera en Colombia que las personas involucradas en escándalos de corrupción, como es caso del magistrado Jorge Pretelt, en lugar de asumir su defensa se decidan a lanzar acusaciones sin juicio", dijo.



Además, el abogado, quien defiende los intereses de Moreno, afirma que no entiende “cuál es la motivación de quien está siendo objeto de investigación al dar estas versiones”.



“Desconozco su veracidad porque jamás he hablado de estos asuntos con el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, con quien además, del saludo no he pasado en mi vida", afirma.



Además, asegura que "preocupa que se esté discutiendo este tema ahora, justo cuando se va a reanudar el juicio y convendría que la opinión pública y medios de comunicación investigaran las relaciones que el señor Pretelt pueda tener con las partes involucradas en este proceso".



Además, se pregunta: “¿por qué no lo informó o denunció en su momento? Y afirma: "no soy amigo ni conozco el apartamento del magistrado Vargas Silva, con quien insisto, he compartido escasamente en reuniones sociales y de tipo académicas y en escenarios públicos".



Este es el texto del comunicado completo:



Señores, con relación a las declaraciones del magistrado Jorge Pretelt, que "comprometen" al doctor Jaime Granados, como abogado defensor de Laura Moreno en el caso por la muerte del joven Luis Andrés Luis Colmenares, en un presunto acto de corrupción, se permite aclarar que:



4. "De ser ciertas las denuncias del magistrado Pretelt, pregunto: ¿por qué no lo informó o denunció en su momento?".



4. "Llevo más de 5 años sin visitar un despacho de ningún alto magistrado, excepto cuando he sido citado por el magistrado José Luis Barceló, en presencia de mi contraparte".



5. "No soy amigo ni conozco el apartamento del magistrado Vargas Silva, con quien insisto, he compartido escasamente en reuniones sociales y de tipo académicas y en escenarios públicos".



6. "El magistrado Jorge Pretelt debe dedicarse a defenderse de las graves acusaciones y no calumniar, lanzar acusaciones sin fundamento".



7. "Con el mayor respeto por la administración de justicia, solicito a la opinión pública pueda conocer las incidencias de este accidentado proceso en donde lo único que queremos como defensa es la verdad y la justicia".



8. "En ese sentido, debo decir que creemos en la administración de justicia y que apesar de todas las dificultades mantenemos total confianza".