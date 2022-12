Encontronazo entre Claudia López y la UNP por esquema de seguridad

El Director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Diego Mora, aseguró que hace una semana se le informó a la Senadora Claudia López, que por temas logísticos no se le podía ofrecer un vehículo blindado extra, servicio solicitado para dar unas conferencias en Medellín, pero indicó que el jefe del esquema de seguridad hubiera podido coordinar el traslado de uno de los carro que tiene en Bogotá.

“El jefe del esquema por parte de la Unidad, en ese momento cuando él se entera que no había el blindado, debió haber movido el otro blindado que ellos tienen a su disposición, porque para eso tienen dos vehículos”, indicó Mora al aclarar que faltó coordinación por parte del funcionario designado la seguridad de la congresista.

El funcionario además manifestó que la UNP le tiene un esquema de seguridad a la Senadora que incluye dos vehículos blindados y uno convencional para cualquier desplazamiento, mientras la Policía Nacional realiza un estudio de riesgo para bridarle la seguridad, quienes por ley son los que deberían prestarle la protección.

Por su parte la Senadora Claudia López le dijo a Blu Radio que esto son excusas de la UNP, ya que “con está es la décima vez que la UNP le niega el sistema de seguridad”.

Agregó que es falso que en este caso haya faltado coordinación y además dijo:

“yo di le pido al director de la UNP, que no se lave las manos y nos eche la culpa a los demás como un chino chiquito”.

López explicó que siempre han seguido la directriz y se han tenido en cuenta los protocolos, avisando con tiempo el itinerario en sus viajes a las regiones, pera que se le asigne el vehículo y los tiquetes para dos escoltas, pero enfatizó en que esto no se lo han cumplido ahora ni en otras ocasiones.

“Eso no lo hicieron ahora, ni antes cuando fui a Cali, ni a La Guajira, ni cuando me desplacé a Arauca”, dijo la senadora de la Alianza Verde que se encuentra en Medellín dando unas conferencias sobre corrupción.

Así mismo, la Senadora López manifestó que la UNP debe garantizar el esquema de seguridad a nivel nacional, en las regiones donde lo necesita, porque le parece absurdo que solo sea “para moverme 30 cuadras en Bogotá, de mi casa al Congreso y no pueda ponerme un escolta y carro cuando salgo de Bogotá”, puntualizó.

Finalmente López dijo que si la UNP no le puede garantizar la seguridad, ella no tiene problema en devolver el esquema, siempre y cuando le certifiquen que no necesita de él.