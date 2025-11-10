Entre acorazados y velas: el ARC Gloria junto al gigante USS Midway en aguas del Pacífico

Bajo el mismo sol del Pacífico que refleja las memorias del océano, dos leyendas flotaron lado a lado en el puerto de San Diego: el imponente USS Midway y el majestuoso buque escuela ARC Gloria, embajador de Colombia ante el mundo. Por cuatro días, el tricolor nacional ondeó junto a una de las más grandes insignias navales de la historia estadounidense, en un encuentro que unió pasado, tradición y orgullo de dos naciones marcadas por el mar.

El Gloria, con su tripulación de más de 150 personas, continúa su travesía como parte del Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2025. A bordo, 66 jóvenes marinos colombianos aprenden no solo las artes de la navegación, sino el valor del servicio, la disciplina y el amor por la patria. Durante su estancia en San Diego, el velero de tres mástiles, símbolo viviente de la cultura y el espíritu colombiano, fue recibido con admiración por locales y visitantes, que quedaron cautivados por su elegancia, su música y su bandera ondeando al viento entre las velas blancas.

Portaaviones USS Midway Foto: Blu Radio

A su lado, el USS Midway se erguía con la solemnidad de un gigante que ha visto la historia pasar. Construido en 1945 y testigo de batallas que definieron el siglo XX, este coloso de acero fue el hogar de más de 225.000 marineros estadounidenses. Hoy, convertido en museo flotante, el Midway conserva la memoria de quienes surcaron los océanos en tiempos de guerra y paz, como símbolo de fuerza, sacrificio y honor.

La imagen del Gloria junto al Midway fue más que una postal marítima: fue un encuentro entre generaciones, una metáfora del relevo entre el acero y la vela, entre la historia escrita y la que aún se navega. Dos embajadores, uno del pasado y otro del presente, compartiendo puerto y horizonte, unidos por el lenguaje universal del mar.

