Entre la coca, una escuela en Argelia siembra caminos legales para sus estudiantes

Blu Radio llegó hasta Argelia, Cauca, donde el verde de las montañas esconde una realidad que se repite en cada rincón: cultivos de hoja de coca que durante años han marcado la vida de sus habitantes.

En medio de ese panorama, el Centro Educativo La Primavera intenta abrir un camino distinto.

Su director, Armando Muñoz Molina, lo resume sin rodeos: "Cuando miramos, vemos coca”, pero insiste en que la apuesta es otra. Desde allí lidera una iniciativa que busca cambiar la relación de los estudiantes con su entorno, apostándole a la legalidad desde pequeños pasos.

La estrategia, llamada Sembrando Futuro, nace en medio de las limitaciones. Sin tierra propia, la solución ha sido trasladar el aprendizaje a las huertas de las familias. “Que ellos se den cuenta del valor de sembrar el café, el tomate, la cebolla…”, explica el director, quien también impulsa procesos de transformación de productos como el plátano o el café.



Incluso, en medio de un territorio donde la coca es predominante, se busca resignificar su uso. “Queremos que los niños y los papitos sepan que hay un uso legal tradicional… y que no es el camino a lo ilegal”, señala.

Escuela en Argelia. Foto: Blu Radio

La iniciativa no solo apunta a enseñar, sino a ofrecer alternativas reales en un contexto donde, como reconoce el propio director, las opciones suelen ser limitadas: “Aquí los niños… solo es ser raspadores de coca o estar en un grupo armado”.

Por eso, la educación se convierte en una herramienta clave para cambiar esa realidad.

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Actualmente, el centro educativo llega hasta grado noveno, pero la comunidad ha empezado a exigir que se amplíe la cobertura. La falta de continuidad en la educación media deja a muchos jóvenes en un punto crítico, justo cuando más necesitan permanecer en el sistema educativo.

Esa solicitud ya está sobre la mesa.

Durante una visita al territorio, la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina, confirmó que la ampliación es una demanda concreta de la comunidad. “Hay una petición clara… y es que ampliemos décimo y once”, aseguró.

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La funcionaria explicó que este proceso requiere articulación con las autoridades locales y el Gobierno nacional. “Es un ejercicio que se hace con la gobernación… y el Ministerio debe hacer seguimiento”, indicó.

Además, destacó los avances que ya se evidencian en el centro educativo. “Hoy tenemos en grado noveno más de 42 estudiantes… con docentes exclusivos para la básica secundaria”, lo que, según dijo, ya está generando transformaciones en el territorio.

Pero el cambio no solo pasa por ampliar los grados, sino también por transformar lo que ocurre dentro del aula. “La formación integral es una apuesta… que cambia curricularmente lo que se enseña”, explicó Molina.

En ese sentido, resaltó cómo iniciativas como la de La Primavera ya muestran resultados concretos. “Se transforma la coca… se seca, se muele y hacen té, aromáticas… hay una transformación real”, afirmó.

Para la comunidad educativa, ese tipo de procesos representan mucho más que un aprendizaje académico. Son una forma de construir alternativas en medio de un contexto atravesado por la violencia.

Mientras tanto, en Argelia, los estudiantes siguen asistiendo a clases en un entorno donde la ilegalidad ha sido históricamente dominante, pero donde ahora también empiezan a crecer nuevas posibilidades.

Porque allí, donde por años solo se ha visto coca, una escuela insiste en sembrar futuro.