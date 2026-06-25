Entregan 142 títulos de propiedad a campesinos del sur del Tolima

La entrega de títulos de propiedad en el sur del Tolima pone fin a años de incertidumbre para decenas de familias que trabajaron la tierra sin ser legalmente sus dueñas. Ahora esperan acceder a créditos, fortalecer sus cultivos y asegurar el futuro de sus hijos.

Durante 17 años, Jhon Jairo Ramírez Dussán sembró café, plátano, yuca, arracacha y maíz en una finca que sentía suya, pero que, en los documentos, aún no le pertenecía. Cada cosecha representaba el esfuerzo de toda una vida, aunque sin la seguridad jurídica necesaria para acceder a créditos o invertir con tranquilidad en su producción. Esta semana, esa espera llegó a su fin.

Jhon fue una de las 142 personas que recibieron el título de propiedad de sus predios rurales en Chaparral, una decisión que transforma la realidad de igual número de familias campesinas del sur del Tolima. “Estábamos esperando hace 17 años este documento para tener la posibilidad de un crédito y trabajar más descansados para el sostenimiento de nuestras familias”, relató el agricultor de la vereda El Limón, mientras sostenía el documento que durante casi dos décadas había esperado.

Para quienes viven del campo, el título representa mucho más que un trámite. Significa la posibilidad de acceder a financiamiento, mejorar la producción y dejar atrás años de incertidumbre. “Lo que el campesino cultiva muchas veces se vende barato, mientras los costos siguen aumentando. Con este documento se abre una puerta para seguir adelante”, expresó Ramírez.



Una deuda histórica con el campo

La entrega se realizó en Chaparral, uno de los municipios más representativos del sur tolimense, una región marcada por décadas de conflicto armado, disputas por la tierra y dificultades para que miles de campesinos pudieran formalizar la propiedad de los predios que trabajaban.

Durante años, muchas familias cultivaron sus tierras sin contar con documentos que respaldaran legalmente su posesión, una situación que limitó el acceso a programas estatales, créditos agropecuarios y proyectos productivos.

Según explicó Julián Yesid Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, la jornada forma parte de una estrategia que busca llevar seguridad jurídica a las comunidades rurales. “Estamos entregando resultados a las familias campesinas del sur del Tolima. Venimos adelantando un trabajo riguroso para formalizar la propiedad rural y brindar seguridad jurídica y alimentaria en estos territorios”, señaló el funcionario.

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Ballén destacó que la intervención ha llegado a municipios como Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco, donde la formalización de predios avanza como una herramienta para fortalecer la economía campesina y consolidar procesos de desarrollo rural.

Más de 3.600 títulos en el Tolima

Los 142 títulos entregados en Chaparral hacen parte de un proceso más amplio que ha permitido otorgar más de 3.600 títulos de propiedad en diferentes municipios del Tolima, equivalentes a cerca de 18.000 hectáreas formalizadas.

La cifra representa uno de los procesos de formalización rural más importantes registrados en el departamento y busca garantizar que las familias campesinas tengan pleno reconocimiento legal sobre las tierras que trabajan.

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Para las organizaciones campesinas de la región, estos avances también fortalecen procesos comunitarios y proyectos de desarrollo rural que durante años estuvieron limitados por la falta de documentación de los predios.

El documento que abre oportunidades

Más allá de las cifras, la historia se resume en escenas sencillas: campesinos que llegan con sus familias a recibir un papel que les brinda tranquilidad; productores que por primera vez pueden pensar en solicitar un crédito; y adultos mayores que ven reconocido el trabajo de toda una vida.

En una región que durante décadas fue noticia por la guerra, la entrega de títulos busca escribir una historia distinta: la de familias que ahora cuentan con una herramienta para construir futuro desde la legalidad, la producción agrícola y la permanencia en el campo.

Para Jhon Jairo Ramírez, el significado es claro. Después de 17 años de espera, el documento que recibió no solo certifica la propiedad de una tierra. También representa la esperanza de seguir cultivando, sostener a su familia y proyectar un mejor porvenir para las nuevas generaciones campesinas del sur del Tolima.