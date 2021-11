Entregué armas porque, tras captura de ‘Otoniel’, recibí mal trato: desmovilizado del Clan del Golfo

Este jueves ocho integrantes del Clan del Golfo , que operaban en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, se entregaron la Fuerza Pública para someterse a la justicia.

Dentro de los desmovilizados se encontraba un adulto mayor de 60 años, que en su juventud, participó de las extintas Farc y hace dos años ingresó a las filas del Clan del Golfo.

Cansado de trabajar con su machete en los campos de Quibdó, aceptó la propuesta de trabajar para esta estructura por un millón de pesos. Su tarea consistía en mantener vigilancia en los cambuches.

Con algunas arrugas en su rostro y un poco de agotamiento físico, contó que las razones que lo llevaron a entregarse fueron que, después de la captura de alias ‘Otoniel’ , máximo cabecilla del Clan del Golfo, sus comandantes empezaron a tratarlo mal. Todo, por la disputa de poder.

"Yo ya estaba aburrido porque esa vida era mala y quería salirme, además me trataban mal y uno tenía que hacer los trabajos casi que obligado, porque sino lo cambiaban de zona. Ellos en este momento están llevados y débiles porque después de tantos golpes quien va a resistir", dijo el desmovilizado de 60 años.

Otro joven de 22 años, que integraba las filas del Clan del Golfo en el Chocó, contó que prefirió conservar su integridad física antes de ser asesinado por sus mismos compañeros que mantenían una disputa interna después del golpe contra el capo ‘Otoniel’ .

"La verdad es que eso cada día está más débil, porque cuando cayó la cabeza principal. Automáticamente eso se empezó a desgranar como una mazorca. Para la muestra de un botón, porque gracias a Dios muchos de nosotros nos hemos acogido a este programa de desmovilización y cuando todos vean que se ofrecen garantías van a empezar a hacerlo", agregó el desmovilizado de 22 años.

Narró que el Clan del Golfo "está en su punto más débil y se encuentra vulnerable a las operaciones militares".

"Cuando pasa eso de ‘Otoniel’ ya la estructura empezó a aspirar por el poder y empezaron a matarse entre ellos mismos. Es decir, los compañeros comenzaron a matarse unos a otros. Yo por eso me desmovilicé, para no deberle nada a nadie y organizar mi vida porque me arrepiento. Ahora espero ver de frente el rostro de mi hijo y decirle que tomé el camino correcto", puntualizó el joven.