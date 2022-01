Entrenador de atletismo de Boyacá, en el ojo del huracán por presuntos casos de abuso y acoso sexual

Un entrenador de atletismo de Boyacá se encuentra en el ojo del huracán luego de que se conocieran dos denuncias en su contra por presunto abuso y acoso sexual.

El primer caso que se conoció de presunto abuso sexual, fue el de una joven, hoy con 23 años, que para la época en que habría sido víctima de los hechos era menor de edad.

"Él se metió a la habitación donde yo estaba y me obligó", contó la denunciante. En lo relatado por la mujer a BLU Radio, cuenta que fueron cerca de seis años en los que debió soportar diferentes situaciones.

"Él me decía que iba a cerrar el equipo, que todos los que estaban ahí por culpa mía iban a dejar de correr y de seguir sus sueños, entonces por eso aguanté tanto tiempo", manifestó la presunta víctima.

En el 2015, bajo los supuestos abusos, quedo en embarazo y, según su relato, el entrenador la obligó a que lo acompañará a Bogotá donde una persona le práctico el aborto pese a que ella se negó.

"Yo le dije que no quería y él me dijo que lo mejor era que me lo hiciera, que por mí, estaba muy pequeña y pues que iban a meter en problema a Jacinto por lo que había pasado y pues yo ya estaba acostada como en esa mesa y pues empezó el procedimiento", relata.

En el 2020 esta mujer tomó la decisión de contar todo y poner su denuncia para que, según ella, más niñas no caigan en la misma situación.

En la Fiscalía cursa otra investigación contra el entrenador Jacinto López, por acoso sexual.

"Cumple los 14 años, ya el comienza acostarla y la denuncia que nosotros estamos haciendo es de acoso básicamente porque según lo manifiesta la niña, no llegó al acceso carnal, pero ya empezó a acosarla, le preguntaba sobre su virginidad, que si era virgen o no, le decía que la primera vez iba a hacer con él", indicó el padre de la presunta víctima de acoso.

Ante estás denuncias que cursan hoy ante las autoridades competentes, la Liga de Atletismo de Boyacá expidió una circular ordenando al club que pertenece el presunto agresor, suspenderlo y retirarlo de forma inmediata, mientras se aclara la situación, además de prohíbir la presencia del entrenador en escenarios deportivos de atletismo Boyacá.

