Presidente Petro anuncia que viajará a Caracas el 24 de abril

El presidente Gustavo Petro anunció que viajará a Caracas el próximo 24 de abril, en una declaración que sorprendió durante una entrevista concedida a medios públicos españoles en el marco de su visita oficial a España.

El anuncio se produjo mientras el jefe de Estado participaba en el programa Los Desayunos de RTVE y en entrevistas con la agencia EFE, donde abordó temas de coyuntura nacional e internacional, así como su agenda diplomática en Europa. En ese contexto, Petro reveló detalles de su próximo desplazamiento a Venezuela, luego de que no se concretara una reunión previa con la dirigencia de ese país.

“Y el 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy, como es, voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, afirmó el mandatario colombiano.

La visita se da en medio de un proceso de reconfiguración de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, luego de la cancelación de un encuentro previo en zona de frontera. Ese acercamiento ha derivado en nuevos espacios de diálogo, incluyendo reuniones de alto nivel y la reprogramación de encuentros binacionales previstos para finales de abril .

Durante la entrevista, Petro también se refirió a los puntos de tensión con la administración venezolana, especialmente en torno a la transición energética y la dependencia del petróleo. Según indicó, este tema representa uno de los principales desacuerdos con la dirigencia venezolana.



El presidente añadió que su agenda internacional incluye la participación en la Global Progressive Mobilisation, un foro que reúne a líderes de izquierda de América Latina y Europa, en el que se discuten estrategias políticas y sociales a nivel global.

En otro momento de la entrevista, el mandatario abordó la situación política en Venezuela y mencionó a la dirigente opositora María Corina Machado, advirtiendo sobre los riesgos de un eventual retorno al país. Asimismo, habló de la crisis climática y su impacto en Colombia, señalando que fenómenos recientes como las fuertes lluvias estarían relacionados con el cambio climático.

Finalmente, Petro sostuvo que la extrema derecha no está avanzando en América Latina y aseguró que, en el caso colombiano, las encuestas actuales favorecen a sectores cercanos a su proyecto político.