Es irrespetuosa la acusación del procurador de acuerdo para sacarlo: MinJusticia

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que la denuncia del procurador general Alejandro Ordóñez de puestamente un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las Farc para sacarlo del Ministerio Público, es “irrespetuosa” con las instituciones judiciales colombianas (Lea también: Es un despropósito supuesto acuerdo con Farc para sacar a procurador:MinInterior ).



“Me parece absolutamente irrespetuosa con el Consejo de Estado, irrespetuosa con la Rama Judicial, el procurador está diciendo que una institución seria y responsable como el Consejo de Estado se presta a moldear sus decisiones de acuerdo con las presiones que reciba”, manifestó el ministro Reyes.



Según el jefe de la cartera de Justicia, desde su posición dentro del Gobierno y como ciudadano, rechaza esas acusaciones, al considerar “especialmente preocupante que una persona con una investidura como el procurador general de la Nación ponga en tela de juicio la honorabilidad de una institución como el Consejo de Estado” (Lea también: Procurador asegura tener pruebas de supuesto complot para sacarlo de su cargo ).



En ese sentido, Reyes lamentó que el procurador salga a deslegitimar al Consejo de Estado poco antes de que se conozca un fallo que decida si su reelección fue legal o no.



Cabe recordar que, según Ordóñez, mientras el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene intereses políticos para sacarlo del cargo de procurador, las Farc también tienen intereses, pero “criminales” (Lea también: Nadie me motivó a demandar reelección de procurador Ordóñez: abogado Isaza ).



“El Gobierno tiene interés político en sacar al procurador, las Farc tiene intereses criminales en sacar al procurador, a unos y a otros no les gusta el procurador porque no quiere la impunidad (…) algunos consejeros me han relatado y manifestado su fastidio y su hastío por la actitud del Gobierno en reuniones con insinuaciones a veces expresas”, denunció Alejandro Ordóñez.