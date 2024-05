Más de 100 damnificados en Tona, Santander, por lluvias que ocasionaron inundaciones

Las lluvias destruyeron cultivos de cebolla de agricultores del corregimiento de Berlín en el municipio de Tona, Santander. Más de 15 millones de pesos se perdieron por cada huerta afectada por las inundaciones en la zona del páramo.

Además de inundaciones en viviendas, las lluvias que generaron el desbordamiento del río Jordán en el corregimiento de Berlín, en Tona, Santander, arrasaron decenas de hectáreas de cultivos de cebolla, causando pérdidas para los agricultores de la zona, además de la inversión económica en los abonos, por ese motivo los campesinos pidieron ayuda a las autoridades departamentales y nacionales para reconstruir su económica que quedó colapsada por las lluvias.

Las lluvias provocaron la caída de una casa en el corregimiento de Berlín, en Tona, Santander. “Perdimos abonos, líquidos, la cebolla se dañó porque se le entró el agua. La casa era arrendada y se cayó con la lluvia”, dijo el afectado #VocesySonidos pic.twitter.com/8Ox7dL10dQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2024

“Eran las 11 de la noche, yo no me había acostado, cuando mi hija me dice que nos podemos ahogar porque nos estamos inundando, al final todo se acabó, los campesinos intentaron salvar los cultivos que quedaron sepultados en el barro, pero no pudieron, fue terrible todo lo que pasó”, dijo Mariela Duarte una de las habitantes del corregimiento de Berlín.

De igual forma las lluvias de las últimas horas dejaron unas 300 personas damnificadas con el desbordamiento del río Cáchira en zona rural del municipio de Sabana de Torres y en el corregimiento San Rafael de Rionegro en Santander.



"Presentan afectaciones en cultivos nos reportan que más de 100 familias fueron afectadas por la afectación en sus cultivos en sus viviendas algunas inundaciones han tenido que sacar el agua. El acueducto también se afectó, por este motivo Berlín no tiene sin agua potable, sí hubo dos pasos críticos en la avalancha donde se partieron los tubos que conducen el agua que llega al casco urbano, de manera que hay que ir a hacer la inspección. También hubo dos puentes que se los llevó el agua y también hay que ir a hacer la revisión y bueno las familias afectadas en este momento podemos hablar de una más de 100 familias”, dijo el alcalde de Tona, Jesús Gutiérrez.