¿Es laxa la actitud del Gobierno con las Farc en el tema de desminado? Debate

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de una menor de 7 años en Cauca víctima de una mina antipersona , esto en medio del inicio de las labores para el desminado humanitario, panelistas de Blu Radio dieron su opinión de lo que debe hacer el gobierno para que este tipo de lamentables hechos no se repitan (Lea también: Menor de 7 años murió víctima de una mina antipersona en Cauca ).

Andrés Mejía: “No tenemos que pensar en expresiones de ira sino en cómo hacer para que se acaben las minas antipersona en Colombia. No veo cómo enojarse con la guerrilla ayude a esto. El desminado tiene la ventaja de que no debemos esperar a que se acaben los diálogos pues fue acordado como un paso intermedio de desescalamiento humanitario en el conflicto. Lo que se debe hacer es poner en marcha ese paso que se acordó y pactar todos los mecanismos logísticos, humanos y técnicos necesarios porque esas tragedias son espantosas y si esto no se hace rápido seguirán ocurriendo a campesinos, niños y gente de todo el país”.

Juan Lozano: “Lo que debe ser absolutamente claro para el equipo negociador es que es inaceptable este tipo de hechos, pues mientras dicen que se van a suspender el reclutamiento de menores, conservan los menores en sus filas; mientras dicen que van a avanzar en el desminado humanitario, siguen colocando minas.

Lo que uno esperaría del equipo negociador es que el presidente lo endureciera porque los plazos se están acabando, estamos desesperados con la reiteración terrorista de las Farc y el cinismo cada mañana de las declaraciones de La Habana, contraevidentes de la realidad de una guerrilla que sigue azotando al país y matando niños y soldados. Pensé que ese ultimátum del presidente iba hacia no admitir más crímenes”.

Ricardo Ospina: “Lo que se necesita es destrabar la mesa, hoy no hay avances en un tema específico y es el cuello de botella del proceso que es la justicia transicional, 11 meses discutiendo ese tema y no se ha avanzado”.

Juan Lozano: “Un negociador del gobierno tiene que decir en La Habana lo mismo que dijo Santos a los medios de comunicación; lo que ocurre es que cada día tenemos una ronda de declaraciones de las Farc mientras sus frentes en Colombia siguen atentando contra el pueblo”.

Vanessa de la Torre: “Eso fue lo pactado desde un principio: negociar en medio del conflicto, pero cabe preguntar ¿hoy en día ocurren menos episodios de estos, que ocurrían hace 2 años, o más?”.

Ricardo Ospina: “La Cerac reveló en las últimas horas un informe que dice que desde que las Farc decretaron tregua unilateral en diciembre se han disminuido hechos violentos relacionados con el conflicto en Colombia en un 85%. Ocurren, pero mucho menos que antes”.