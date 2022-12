Es mejor ser narcotraficante que delincuente: ‘Pedro Orejas’

Desde la cárcel Picaleña, en Ibagué, Pedro Nel Rincón, conocido como ‘Pedro Orejas’, quien es pedido por la justicia estadounidense por narcotráfico, aseguró a Noticias Caracol que todo es un montaje y retó a la DEA para que le muestre las pruebas.



Cuando se le pregunta sobre la supuesta vinculación de él con una ruta para transportar droga al Cartel de Sinaloa, en México, dice que es falso. “Me quedo sorprendido porque si fuera narcotraficante no lo negaría porque hoy en día es mejor serlo que delincuente”, expresó.



Sus hermanos Gilberto y Omar Rincón Castillo, también son investigados por supuestos nexos con personas vinculadas a redes de narcotráfico. “Yo pongo mi cara y mis hermanos que pongan las suyas”, agregó el empresario boyacense.



“Primero me vincularon de guerrillero, luego que paramilitar, ahora narcotraficante, no sé más adelante qué más irán a hacer conmigo”, señaló.



Pedro ‘Orejas’, quien ya cumplió cuatro años de encierro, es señalado por una Corte del Distrito sur de la Florida de conspirar para distribuir cocaína.



