Es necesario que Uribe forme parte de Comisión Asesora para la Paz: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana, dijo que es necesario que el exmandatario y principal opositor del proceso de negociaciones entre el Gobierno y las Farc, Álvaro Uribe, forme parte de la Comisión Asesora para la Paz que se reunió ayer por primera vez.



Durante su intervención en una conferencia de la Cátedra Europa 2015 celebrada en la Universidad del Norte de Barranquilla, en el caribe colombiano, Pastrana señaló que Uribe "debería estar, pero lo debe invitar el presidente (Santos) directamente a él, no a nadie del Centro Democrático (su partido)".



Santos conformó una Comisión Asesora de Paz integrada por representantes de la política nacional y las fuerzas económicas y sociales del país para analizar opiniones sobre las negociaciones del Gobierno y las FARC que desde hace más de dos años buscan en Cuba salidas políticas al conflicto armado interno.



El excandidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, rechazó participar en la comisión tras ser invitado por Santos.



Sin embargo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, se reunió con Santos y pidió que el expresidente Uribe (2002-2010) también fuese invitado para integrar el grupo.



Uribe en una carta publicada este domingo en la que no acepta ni rechaza la proposición, anunció la creación de un grupo paralelo conformado por Zuluaga; el coordinador de asuntos internacionales del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo; el senador Alfredo Rangel y el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien se encuentra huido de la justicia.



El presidente Santos ha explicado que esta comisión, de la que forma parte Pastrana y que ayer tuvo ocasión de reunirse con los miembros de la delegación del Gobierno en Cuba, es una fuente de ideas.



"La reunión de ayer (lunes) yo creo que fue una buena primera reunión, fue informativa; con los representantes del gobierno en la mesa, que nos hicieron un resumen, muy por encima, de en qué estado estaban las negociaciones", explicó Pastrana.



En este sentido, señaló que "fue un buen primer comienzo para conocer" las novedades del proceso, porque, según dijo, él ha asumido unas posiciones sobre lo que aparece en la prensa y no con información directa de los negociadores.



Pastrana (1998-2002), se mostró complacido con la posición de Santos, quien señaló que los integrantes del grupo "pueden y deben mantener su independencia".



En referencia a la suspensión de los bombardeos a los campamentos de las Farc ordenada por Santos el pasado martes, Pastrana reiteró que no comparte esa decisión porque "son la gran ventaja que tenemos sobre la guerrilla".



Según recordó, "todos los jefes guerrilleros que cayeron últimamente fue por las bombas inteligentes".



El expresidente también subrayó la necesidad de aclarar el término que usa el gobierno sobre "la dejación de armas" que, en su opinión, debería ser "entrega de armas".



En referencia a las afirmaciones de los jefes de las Farc en el sentido de que no pagarán "ni un día de cárcel", reiteró que no está de acuerdo porque "no hay paz con impunidad".



En cualquier caso, dejó claro que "al final quien maneja la paz y quien va a hacer la paz es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos".



