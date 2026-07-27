“Es un delirio”: Carlos Carrillo sobre señalamientos de corrupción de Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió en Recap Blu, de Blu Radio, a los señalamientos realizados por Angie Rodríguez y calificó como un “delirio” las acusaciones relacionadas con una presunta organización criminal.

“Yo la denuncié por fraude, presentó unos chats falsos. Según ella, yo hago parte de una organización criminal con las hermanas Guerrero, a quienes ni siquiera conozco”, aseguró Carrillo durante la entrevista.

"Voy a ponerle otra denuncia, porque ayer, en pleno horario prime-time, dijo que yo la quiero asesinar. Eso es extremadamente grave. Me relaciona con un presunto concierto para delinquir con las Guerrero, a quienes no conozco", añadió Carrillo.

El funcionario afirmó que únicamente ha visto una vez a Juliana Guerrero y rechazó cualquier vínculo con una supuesta estructura criminal. “A Juliana la he visto una vez en mi despacho. Claramente es un delirio”, sostuvo.



Carrillo también cuestionó las declaraciones de Rodríguez y aseguró que, en su opinión, estas tendrían como objetivo presionar al presidente Gustavo Petro. “Esta señora sigue extorsionando al presidente de la República”, afirmó el director de la UNGRD.

En medio de la entrevista, Carrillo defendió al presidente Petro y manifestó que considera que el mandatario busca el bienestar del país y que no tiene participación en esquemas de corrupción.

“Yo siempre he creído que el presidente Petro quiere el bien común, un país mejor, que le duelen los pobres y no tiene participación en esquemas de corrupción”, expresó Carrillo.

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El funcionario agregó que, si Rodríguez está sugiriendo que existe corrupción en el entorno presidencial, estaría involucrando indirectamente al propio mandatario. “Si Angie Rodríguez está sugiriendo corrupción, ella también haría parte. Si insinúa que el presidente es un criminal, ella haría parte de ese entramado”, dijo.

Para Carrillo, las recientes revelaciones podrían estar relacionadas con una disputa interna y con una eventual estrategia política de cara al próximo Gobierno. El director de la UNGRD cuestionó que en estos señalamientos no se mencione al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Hacen estas revelaciones y no mencionan ni siquiera a Benedetti. Puede haber pugna interna, una estrategia coordinada de Angie Rodríguez para negociar con el nuevo Gobierno y dinamitar el proyecto de izquierda”, manifestó.

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Carrillo también aseguró que las declaraciones en su contra han generado preocupación por su seguridad y afirmó que es él quien enfrenta una amenaza real. “Esto pone en peligro mi integridad. Soy yo el realmente amenazado”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que Rodríguez cuenta con un esquema de seguridad, mientras que él enfrenta amenazas que, según dijo, son reales. “Angie Rodríguez tiene un esquema de seguridad. Yo tengo amenazas reales”, agregó.

Finalmente, Carrillo lanzó críticas contra Abelardo De La Espriella y cuestionó la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al referirse al actual jefe de esa entidad.

“De La Espriella se hizo rico con la plata del chavismo. Nos ponen un tiktoker boquisucio como director de la UNP”, afirmó Carrillo durante la entrevista con Recap Blu, de Blu Radio.