Angie Rodríguez salpica a Juliana Guerrero y otros funcionarios del Gobierno Petro

Las denuncias alrededor de Juliana Guerrero continúan generando repercusiones en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Luego de las revelaciones publicadas por la revista Semana sobre una presunta red de tráfico de influencias para gestionar contratos estatales, la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, aseguró que había advertido al interior del Ejecutivo sobre las presuntas irregularidades.

En una entrevista concedida a Noticias RCN, Rodríguez afirmó que fue la única funcionaria del Gobierno que denunció la situación y sostuvo que las presuntas actuaciones no se limitaban a Juliana Guerrero, sino que involucraban a otras personas que, según ella, ejercían influencia en distintas entidades del Estado.

Angie Rodríguez dice que advirtió sobre Juliana Guerrero dentro del Gobierno

Durante la entrevista, Angie Rodríguez aseguró que alertó previamente sobre el papel que, según sus denuncias, desempeñaba Juliana Guerrero: "Yo le había advertido al interior del gobierno, fui la única funcionaria pública del gobierno que lo denunció. Sí, ella pidió mi cabeza al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Ella, sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora. Y yo obviamente me opuse, como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes".

Las declaraciones se conocen en medio del escándalo que rodea a Juliana Guerrero y su hermana, Verónica, luego de las denuncias divulgadas por Semana, en las que se habla de una presunta red para solicitar dinero a empresarios a cambio de gestionar contratos dentro del Gobierno.



Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

Señaló a Gabriela Muñoz y habló de un supuesto mismo "modus operandi"

En la misma entrevista, Rodríguez amplió sus señalamientos y mencionó a Gabriela Muñoz como otra de las personas que, según afirmó, habría ejercido influencia dentro de entidades del Estado, particularmente en la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con el informe presentado por el medio, las declaraciones coinciden con versiones de fuentes internas de esa entidad que atribuyen a Muñoz una influencia superior a la correspondiente a su cargo como auxiliar 2 y una presunta participación en reuniones de alto nivel y en procesos de nombramientos.

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Al ser consultada sobre este caso, Rodríguez respondió: "No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz".

Cuando le preguntaron qué hacía Gabriela Muñoz, contestó: "Es el mismo modus operandi".

Aseguró que pidió al presidente Petro retirar a Juliana Guerrero

Otro de los puntos abordados por Angie Rodríguez fue la permanencia de Juliana Guerrero como representante de la Universidad Popular del Cesar. Según relató en la entrevista con Noticias RCN, ella le solicitó personalmente al presidente Gustavo Petro que fuera retirada de esa representación:

"Y es que ella es la representante de la Universidad Popular del César. Yo le dije al presidente, presidente, hay que cambiarla. Eso es impresentable que una persona con todo este prontuario siga siendo la delegada". Al ser interrogada sobre las razones por las que el mandatario no habría tomado esa decisión, respondió: "No sé, pero no me firmó el decreto".

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Pidió que los organismos de control escuchen sus denuncias

Al finalizar la entrevista, Angie Rodríguez manifestó que espera que sus denuncias sean conocidas por los organismos de control. Según lo informado por Noticias RCN, la funcionaria pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República la escuchen para ampliar la información que dice conocer sobre estos hechos.

También solicitó una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. De La Espriella respondió posteriormente mediante un mensaje en la red social X, en el que pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, garantizar la seguridad de Rodríguez y solicitó que la Fiscalía escuche cuanto antes sus denuncias.

Jennifer Pedraza pidió incorporar las nuevas pruebas al proceso

Las declaraciones también provocaron una reacción de la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso. La congresista afirmó que Juliana Guerrero consolidó influencia en diferentes entidades del Gobierno tras su llegada al Ministerio del Interior de la mano de Armando Benedetti y posteriormente habría participado en decisiones relacionadas con contratación y nombramientos, incluso en el Ministerio de la Igualdad.

Además, recordó que para el próximo 5 de agosto está programada una audiencia de acusación contra Guerrero por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

"Juliana Guerrero aparece en el mapa político de Colombia a raíz de que el presidente Gustavo Petro decide nombrarla en el Ministerio del Interior, en ese caso de la mano de Armando Benedetti. Progresivamente ella empieza a aparecer en el Ministerio de la Igualdad a direccionar contratos, a definir", dijo.

La senadora también pidió que las pruebas reveladas por la revista Semana sean incorporadas al proceso judicial.

Jennifer Pedraza Foto: X @JenniferPedraz

Gustavo Petro volvió a defender a Juliana Guerrero

Mientras continúan las denuncias y reacciones políticas, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el caso. El mandatario publicó nuevos mensajes en los que defendió a Juliana Guerrero y a su hermana, quienes no son funcionarias públicas. Petro sostuvo que, si algunos empresarios entregaron dinero esperando influir en decisiones del Gobierno, fueron "estafados", porque ni él ni sus ministros actuaban bajo presiones de terceros. Asimismo, señaló que el Gobierno impidió cualquier posible irregularidad, afirmó que no mezcla "la sexualidad con el trabajo" y sostuvo que Juliana Guerrero y su hermana deberían denunciar a los empresarios que, según planteó, intentaron corromperlas.