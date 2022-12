Es un revés reabrir negociación, nada va a cambiar sustancialmente: De La Calle

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de La Calle, se refirió a los puntos que el Uribismo ha solicitado que se renegocien, inicialmente la participación política de las FARC que aún no ha sido pactada.





“Es un verdadero contrasentido, porque no ha sido pactada en La Habana, es un tema del cual hemos opinado varias veces. Los colombianos debemos reflexionar sobre el tema de la participación política; el Gobierno no oculta que el propósito del acuerdo es que las FARC dejen las armas y participen en política, pero eso no ha sido negociado”.

Aseguró que el mecanismo de justicia transicional cumple los estándares internacionales y que no es un camino a la impunidad pues sanciona los delitos más graves.





“Además de eso agréguele, porque no es pedantería, es la primera vez que un grupo en armas, en un conflicto en vivo, acepta ser juzgados a través de procedimientos netamente judiciales que producen sentencias respecto de los más graves crímenes.”





El Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo afirmó refiriéndose a la renegociación: “El acuerdo de Paz no es como el menú de un restaurante donde uno llega y escoge el plato que le gusta y el otro lo deja de lado. La negociación produce un acuerdo donde el Gobierno hace su mejor esfuerzo de sacar el mejor acuerdo por los colombianos y eso es lo que está sobre la mesa. Ya después cada cual decidirá si le parece bien o no. No podemos decir esto me gusta esto no, vuélvanlo a hacer”.





Según los negociadores del Gobierno en La Habana es un contrasentido plantear la renegociación en estos dos puntos y significaría un revés al proceso de paz.



Escuche en este audio más información sobre:

-Durante la posesión de Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú para el período 2016-2021, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la seguridad fronteriza será uno de los puntos a reforzar entre los dos países.

-Más de 70 congresistas de distintos partidos políticos radicaron un proyecto de ley de seguridad alimentaria para enfrentar la problemática de la desnutrición.

-Como problema insostenible en el sistema de salud, ha sido la primera impresión respuesta del Ministerio de Salud sobre la advertencia de la corte constitucional sobre tener que financiar tratamientos de fertilidad.

-A pesar del acuerdo entre los indígenas U´wa y Ecopetrol para levantar el bloqueo en la planta de gas Gibraltar, el incremento en las tarifas del gas domiciliario en Bucaramanga se mantendrá hasta el mes de septiembre según informó Gasoriente.

-Hoy se cumplieron exequias del uniformado asesinado en Sardinata por el ELN.

-ProColombia reveló que en el sector del turismo, la industria de cruceros le está dejando al año al país más de 10 mil millones de dólares por cuenta de turistas que llegan o se embarcan desde los puertos colombianos.

-En el Quindío, hay reacciones ciudadanas al testimonio que sobre la brutal agresión que le propinó su compañero sentimental y Personero de Montenegro, entregó a Blu Radio ésta mañana una mujer.

-La Fiscalía pidió detención domiciliaria para dos de los 7 implicados en la estafa de Global Brokers. El ente acusador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para los otros cinco.

-La Policía de Caldas intensifica los operativos ambientales en el departamento, todo esto en compañía de las autoridades político administrativas y judiciales para evitar el tráfico ilegal de flora y fauna.

-Los líderes de opinión de Latinoamérica dan como ganadora contundente a la demócrata Hillary Clinton, quienes la escogieron como la mejor opción para la presidencia americana a través de una encuesta.

-El delantero del Atlético Nacional, Arley Rodriguez, será el reemplazo de Andrés Rentería en la Selección Olímpica de Fútbol de Colombia.

