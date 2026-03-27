"Es una estigmatización muy fuerte": asesor mesa minera por supuestos vínculos con Clan del Golfo

El paro minero en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño cumple su decimosegunda jornada con una nueva expectativa de concertación. Esteban Pamplona, asesor jurídico de la mesa minera, confirmó que, tras una serie de disturbios y bloqueos en municipios como Caucasia, El Bagre, Cáceres y Tarazá, se ha abierto una ruta de conversación con el Gobierno Nacional para intentar poner fin a la crisis.

A pesar de que el Gobierno había condicionado el diálogo al cese de los actos vandálicos, los representantes de los mineros se reunieron este viernes en el auditorio de la Universidad de Antioquia en Caucasia a la espera de los delegados oficiales.

"En las horas de la noche se nos comunicó que íbamos a abrir la ruta de conversaciones hoy a las 9:00 de la mañana. Estamos acá en el auditorio de la Universidad de Antioquia esperando la llegada para negociar con el gobierno

El objetivo central es alcanzar un acuerdo que permita cesar el paro y normalizar la movilidad hacia la Costa Atlántica, un punto crítico ante el inicio de la Semana Santa.



¿Protesta social o infiltración criminal?

Uno de los puntos más polémicos de la jornada ha sido la denuncia sobre el uso de artefactos explosivos y "rockets" contra la fuerza pública.



Al ser consultado sobre la posible influencia del Clan del Golfo en las manifestaciones, Pamplona negó rotundamente estas versiones.

"Es un rumor muy político. Considerar que estas personas llegasen a ser de esos grupos realmente es una tacha de silencio que se les da, una estigmatización realmente fuerte en el sector", indicó Pamplona.

El asesor justificó la agresividad de algunos manifestantes como una respuesta a la falta de presencia estatal y a la supuesta violencia policial inicial.

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“Entender que estas personas, ante la presencia del Estado, van a responder de una forma racional, es pasar esa brecha de razón”, señaló, argumentando que el uso de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública ha afectado a niños y ancianos en las viviendas cercanas a las carreteras.

Pamplona enfatizó que en la región no hay hospitales de alta complejidad, servicios de primera línea ni conectividad básica.

“Aquí ni siquiera un internet digno, acá no hay medios de comunicación, uno desde la comodidad de sus dispositivos es muy fácil entender la realidad del país, pero cuando uno está acá y ve que son sectores que han sido abandonados por el país”, sentenció.



Impacto en la movilidad nacional

El bloqueo, que ya completa 12 días, mantiene interrumpido el paso hacia el norte del país, afectando gravemente el transporte de carga y pasajeros.

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La mesa de mineros insiste en que su labor es actuar como voceros de una comunidad con “voz vociferante” que exige garantías para su labor y mejoras sustanciales en la infraestructura de la región.

"Nosotros no estamos haciendo el paro, nosotros somos voceros de los mineros, eran los mineros con voz vociferante solicitando que la mesa siguiera apoyando el paro", manifestó.

Escuche la entrevista aquí: