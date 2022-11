Es una lástima que el fiscal se haya ido: monseñor Luis Augusto Castro Quiroga

Desde la capital boyacense, el expresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y Arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien fue negociador y constructor del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, se refirió a la renuncia del fiscal general de la Nación, calificándola como una baja sensible para la Nación.

"Es una lástima que el fiscal se haya ido porque con su trabajo frenó siempre la delincuencia en el país, ahora pues hay que nombrar un nuevo fiscal y le toca al presidente y a los organismos de Estado”, dijo.

Añadió que espera que el nuevo fiscal este alineado con las decisiones de la Justicia Especial para la Paz.

“Ojalá que se busque un fiscal que vaya de acuerdo con la JEP, porque mientras que la Fiscalía tiene que lidiar con la justicia ordinaria, pues a la Jurisdicción Especial para la Paz, le toca lidiar con la justicia especial, esa justicia que tiene que ver todavía con la guerra, entonces para mí, es importante ese punto, una buena sintonía entre la Fiscalía y la JEP", manifestó el monseñor.

Sobre la decisión de la JEP en el caso Santrich, el alto jerarca de la Iglesia Católica resaltó la dificultad en el tema de pruebas.

"Ya la misma JEP ha dicho que ordenó la libertad de este señor sencillamente porque no le llegaron las pruebas que solicitó y la solicitó a la Fiscalía y la solicitó a los Estados Unidos y no llegaron las pruebas, no podía condenarlo sin pruebas, no significa que sea inocente" señaló el exnegociador del proceso de paz.

Monseñor Castro terminó refiriéndose a la importancia de que las diferentes instituciones respalden a la Jurisdicción Especial para la Paz.