“Es una vil calumnia”: Fabián Sanabria responde a mención en informe sobre acoso sexual

El reconocido docente de la Universidad Nacional Fabián Sanabria respondió en Mañanas BLU a la denuncia en su contra que hizo, en un informe, un grupo de estudiantes sobre supuesto acoso sexual a un alumno.

Según Sanabria, no tiene sentido que después de mucho tiempo salga a la luz una denuncia de este tipo, basada en un testimonio de una persona que no da el nombre.

Publicidad

“En la página 42 del informe me citan y dice textualmente que hay una persona, que no sabe muy bien si fue en el año 2005 o 2006, que no sabe si yo era el decano de Ciencias Humanas, pero que era profesor de Sociología. Que era, eso sí, en el lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas en el Museo Nacional. Que fue en el momento del coctel, cuando se sirvieron pasabocas y el vino, que esta persona pasó por mi lado, yo lo crucé y le toqué el pene”, dijo.

Añadió que apenas se enteró de esta denuncia se comunicó con la universidad y en su página de Facebook publicó el siguiente comunicado: “Me permito declarar que dicha acusación temeraria es una vil calumnia por la elemental razón de que en mi vida jamás he asistido al un libro de Lorenzo Muelas”.

El docente aclaró que eso mismo dirá ante las directivas, si se llegara a dar una citación, e invitó a los autores del informe a decir quién fue la persona que hizo la denuncia.

Publicidad

“He asistido en mi vida a cientos de cocteles y jamás le he tocado el pene a alguien. Soy homosexual, la universidad y la opinión pública lo saben. He sido víctima de todo tipo de homofobia”, manifestó.

Vea aquí: Denuncian presunto acoso sexual de profesor hacia una estudiante en Uniatlántico

Publicidad

Agregó que no permitirá que se atropelle de una manera “tan aterradora” y que se ponga en sospecha su comportamiento por el testimonio de alguien que no sabe quién es.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU