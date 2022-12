Especial: sistema de salud en Bogotá, en cuidados intensivos por deudas de EPS

En cuidados intensivos está el sistema de salud en Bogotá por la deuda de cerca de 850 mil millones de pesos de las EPS con los hospitales públicos y privados en la capital del país donde la radiografía revela que 12 de 22 hospitales presentan alto y mediano riesgo financiero a pesar de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunciara que inyectará 1.5 billones de pesos a la salud para superar la crisis.



Zoraida Salazar, vocera de la mesa técnica por el Derecho a la Salud, que exigió el pago de la deuda de las EPS, explicó cómo la medida de contingencia del Gobierno es insuficiente y temporal. (Lea también: Unos 700 hospitales y clínicas del país alistan protestas por crisis en la salud ).



Jaime Arias, presidente de ACEMI, aseguró que en el caso de Bogotá los recursos inyectados por el gobierno a la salud son insuficientes y advierte que para el próximo año con la aplicación del POS será imposible mantener el sistema de salud en el país.



Entre tanto, los usuarios de salud no cesan las quejas por la mala prestación del servicio en la capital del país.



La falta de camas hace colapsar salas de urgencia en red hospitalaria en Bogotá, donde el sobrecupo supera el 150 % de capacidad. Y es que sólo en la EPS Saludcoop, la más grande del país, con al menos 6 millones de usuarios, en Bogotá se registra un déficit de camas del 65%, de acuerdo con líderes sindicales del grupo Saludcoop. (Lea también: Colapsa atención en algunas sedes de Saludcoop por cese de actividades ).



Ante la crisis de la salud, este viernes el hospital de Kennedy en Bogotá restringió el servicio de salud a urgencias no vitales a los usuarios de la EPS Caprecom que no cumplió con el pago de la deuda de 22 mil millones de pesos, y que finalizó el contrato con este hospital. Aunque ya conciliados 8 mil millones de pesos solamente atenderán pacientes que son remitidos de otras ciudades.



En el país hay cerca de 450 hospitales en una grave crisis, como es el caso del Hospital San Vicente Fundación Medellín, el universitario de Santander, el Hospital Universitario del Valle, la Clínica Minerva en Ibagué y el Hospital Universitario del Caribe.



Ante la Crisis de salud, el superintendente de Salud aseguró que vigilará el giro directo del gobierno a las EPS para vigilar el destino de los recursos inyectado al sector salud para superar esta crisis nacional. (Lea también: Trabajadores protestan en el país por crisis en el sistema de salud ).



En Bogotá el 61 % de la red pública hospitalaria está en riesgo alto de cierre. Los hospitales en estado crítico por la crisis son el Sata Clara, Simón Bolívar, Cetro Oriente, San Blas, Meissen, Kennedy que hoy restringen la atención a usuarios de la EPS Caprecom por una deuda de 22 mil millones de pesos.



En la capital del país se han cerrado más de 986 servicios en los 22 hospitales distritales con que cuenta la ciudad. Hay una venta de servicios de salud del 75% que significa convertir los hospitales en centros comerciales de salud, según organizaciones de salud distrital y nacional.