Espesa columna de humo en Barranquilla por incendio en parque Isla Salamanca

Luz Elvira Angarita, directora regional de la Unidad del Parque, señaló que los brigadistas no pudieron llegar hasta el punto de la emergencia debido a la hora en que se registró.

"Informaron que se venía una nube y Guardacostas nos envió fotos. No pudimos hacer ingreso al sitio porque es complicado y los funcionarios no se pueden quedar allí, debían salir y no daba el tiempo. Se espera que mañana a las 6 de la mañana el equipo de parques salga hacia el lugar y se tenga un reporte", informó

Angarita dijo además que por el color del humo que se emana de la isla, todo parece indicar que lo que está ardiendo es enea (planta que crece en los humedales) y no el mangle.