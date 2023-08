Seguridad de Nicolás Petro no aumentará: director de la UNP

En medio de un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes este miércoles, 23 de agosto, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez , aseguró que, por el momento, la seguridad del hijo del presidente, Nicolás Petro, y su defensa no mejorará pese a la solicitud que hicieron en la audiencia donde fue capturado y dejado en libertad.

Fue el defensor de Nicolás Petro, David Teleki, quien después de la decisión de un juez de permitir que afronte su proceso bajo la medida de libertad condicional en Barranquilla, Atlántico, que le solicitó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, estudiar la posibilidad de que el esquema de seguridad del procesado fuera mejorado, sin embargo, luego de una reunión entre los evaluadores se descartó reforzarlo.

Nicolás Petro. Foto: BLU Radio.

“En cuanto al esquema de Nicolás Petro consideramos que tiene un esquema acorde con el nivel de riesgo y hasta el momento no se ha pensado en modificarla el esquema de esta persona, depende ese esquema de la presidencia de la república que tienen un esquema grande y de allí se pueden hacer algunas variaciones, pero la Unidad Nacional de Protección no va a incrementar el número de vehículos o el tamaño del esquema”, explicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

La solicitud también la elevó el abogado de Nicolás Petro, pero también fue descartada por la UNP y aseguró que en ese caso le corresponde a otras entidades del Estado.

“Primero que todo la defensa. la norma no nos permite implementar medidas de protección para abogados que no sean que no estén relacionadas con el tema derechos humanos o derecho internacional humanitario, los otros abogados los debe proteger la fiscalía”, agregó el director de la UNP.

