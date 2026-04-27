"Estaba cantado": Ariel Ávila atribuye ataques a fallas de seguridad y pulso de disidencias

En una reciente entrevista, el senador Ariel Ávila, analista de seguridad y miembro de la campaña presidencial de Iván Cepeda, ofreció un crudo diagnóstico sobre la situación de orden público en el suroccidente del país y cómo esta influye en el mapa electoral de cara a las próximas elecciones. Ávila vinculó los recientes ataques terroristas en el Valle y el Cauca con una degradación histórica de la seguridad y un intento de las disidencias por demostrar poder ante el próximo mandatario



Fallas en la inteligencia y seguridad nacional

Para el senador Ávila, la ola de violencia que atraviesa el país no es una coincidencia, sino un evento previsible que no fue contenido por el Estado. "Esto estaba cantado que iba a pasar. Las semanas preelectorales son muy difíciles en Colombia hoy, así como hace 30 años", afirmó el congresista, señalando que la principal causa de la vulnerabilidad actual es el desmantelamiento de las capacidades de inteligencia militar.

Según Ávila, la crisis se originó tras los escándalos de interceptaciones ilegales en el gobierno anterior: "Se desmanteló en la época Duque después de la usadas a periodistas en ese famoso escándalo de las carpetas. Eso no se ha reconstruido y eso está fallando".

Esta debilidad institucional habría permitido que grupos como el Estado Mayor Central (EMC) ejecuten acciones en zonas donde el candidato Iván Cepeda goza de alta popularidad.

El mensaje político de Iván Mordisco

Ávila explicó que los ataques no provienen de un grupo homogéneo, sino de una organización fracturada. Mientras el sector de 'Calarcá' permanece en la mesa de diálogo, las estructuras de Iván Mordisco —como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos— operan con autonomía criminal.



El objetivo de estas acciones, según el senador, es "mostrar fortaleza para el gobierno que venga", buscando que cualquier administración tenga que negociar con ellos desde una posición de debilidad.

Respecto a las sospechas planteadas por el propio Iván Cepeda sobre la ubicación de los ataques, Ávila aclaró que, aunque Mordisco quiere enviar un mensaje de control territorial al candidato que lidera las encuestas, no existe información que vincule estos hechos con una financiación de sectores de derecha

"A hoy al menos que yo sepa... no hay nada que indique que hay un sector político financiando eso", precisó.

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Escuche aquí la entrevista: