“Estados Unidos fue clave para lograr la paz en Costa Rica”: Óscar Arias

El expresidente de Costa Rica, premio Nobel de paz, Óscar Arias, dijo en Mañanas BLU que ha llegado la hora de la paz en Colombia porque ve “con regocijo” el avance que ha tenido el proceso en La Habana y sobre todo aplaudió que Estados Unidos haya nombrado un delegado para la mesa de diálogos.



“Veo con mucha simpatía que los Estados Unidos haya designado a una persona para que acompañe el proceso”, dijo.



Por esta razón, Arias aseguró que el nombramiento de Bernard Aronson puede pesar mucho en la consolidación de los diálogos de cara a un acuerdo final.



Al hacer un recuento de su experiencia al lograr la paz en su país, el nobel indicó que, contrario a lo que allí ocurrió, en su época las dos superpotencias se disputaban el poder, “cosa que no sucede en Colombia”.



Agregó que si bien no es un experto en cuanto a la injerencia que puede tener la Corte Penal Internacional en Colombia, Arias indicó que todo dependerá de buscar “un equilibrio entre justicia y perdón”, para que el organismo internacional no intervenga.



El expresidente reiteró que los colombianos deben elegir entre “sancionar el pasado y habilitar el futuro” y que son los colombianos los que deben buscar el balance entre la justicia y el perdón.