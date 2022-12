Estados Unidos refuerza seguridad de embajada en Bagdad

Estados Unidos urgió hoy al Gobierno iraquí a obrar rápidamente en favor de la reconciliación nacional, al tiempo que decidió reforzar las medidas de seguridad en su embajada en Bagdad ante el avance de los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL).

Militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reforzarán la seguridad de la embajada en Bagdad, a petición del Departamento de Estado, que insistió que seguirá operando para apoyar a los iraquíes ante las "amenazas inminentes".

La tensión se ha incrementado después de que el Ejército asegurara que mató a 279 terroristas en 24 horas y los extremistas difundieran a través de una cuenta de la red social Twitter fotografías de supuestas ejecuciones masivas, en las que habrían muerto unos 1.700 soldados.

"Si bien no podemos confirmar estos informes, uno de los objetivos principales de EIIL es fijar el miedo en los corazones de los iraquíes y conducir a la división sectaria de la población", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien condenó la "horrible" masacre.

Psaki reiteró la petición de unidad que el propio secretario de Estado John Kerry elevó al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoshiyar Zibari, en una llamada telefónica el sábado, para que "los líderes iraquíes de todo el espectro político tomen medidas para unificar el país frente a esta amenaza".

El presidente estadounidense estudia diversas posibilidades para asistir al Gobierno iraquí a repeler el avance del EIIL y, aunque el viernes descartó que Estados Unidos vaya a volver a situar tropas sobre el terreno, se barajan otras medidas como los ataques aéreos.

En anticipación, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ordenó el envío del portaaviones "George H.W. Bush" al Golfo Pérsico para dar al presidente una "flexibilidad adicional" en caso de que se requieran "opciones militares".

Obama disfrutó este domingo de una jornada en California, acompañado de su mujer y su hija mayor, donde se dedicó a jugar al golf, motivo por el cual fue criticado.

La portavoz de la Casa Blanca de su predecesor, George Bush, Dana Perino, declaró que hay ocasiones en las que "no es lo mejor seguir adelante con tus vacaciones".

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó que tanto anoche como esta mañana el presidente recibió la información "más reciente" de la situación en el terreno en Irak de su consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, quien informó sobre las discusiones en curso sobre la gama de opciones disponibles.

Mientras tanto, republicanos y demócratas difieren sobre el papel de Estados Unidos en la crisis. Así hay voces que creen que un ataque aéreo sería lo más efectivo para cortar el avance del EIIL y otras que se oponen a que intervenga en una guerra civil sectaria.

Ryan Crocker, quien fue embajador en Irak durante el Gobierno de George Bush (2001-2009), abogó este domingo por una solución diplomática aunque indicó que apoyaría una intervención aérea "muy cuidadosa" que, enfatizó, debería ir acompañada de una fuerte acción diplomática y un compromiso entre suníes, chiíes y kurdos.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, consideró en declaraciones a la cadena Fox que es "demasiado tarde" para llevar a cabo un "largo" proceso de reconciliación política y abogó porque Obama trabaje con los socios de la Liga Árabe, que incluye a Egipto, Irak, Jordania y Arabia Saudí, y dé el apoyo militar necesario.

La congresista demócrata Tulsi Gabbard, veterana de la guerra de Irak, mostró su "preocupación" ante la posibilidad de un ataque aéreo para detener una "guerra civil" con "raíces religiosas" y abogó porque Estados Unidos ayude en un proceso de diálogo entre la insurgencia suní y el Gobierno dirigido por el chií Nuri al Maliki.

Sin embargo, su colega demócrata, el senador Joe Manchin, quien criticó que la inteligencia "ha fallado miserablemente" al no ver llegar la amenaza del EIIL, dijo estar abierto a ataques aéreos o aviones no tripulados, pero insistió en la necesidad de verificar que la "información es correcta antes de empezar", manifestó en el programa "Meet the Press" de NBC.

En tanto, el senador republicano Lindsey Graham abogó en CNN por que Estados Unidos dialogue con Irán, con el que no tiene relaciones diplomáticas, para garantizar que el país no hace uso del conflicto sectario para extender su influencia en Irak y consideró que "ignorar a Irán y no pedirles que 'no se aprovechan de esta situación' sería un error".

EFE.